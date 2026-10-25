Abdullah Ercan'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu: "Bu maç berabere biter"
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendiren TAKVİM yazarı Abdullah Ercan, "Stresi yüksek kalitenin düşük olduğu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yarışında büyük yara alır. Galatasaray kazanırsa çok önemli bir avantaj elde eder. İyi bir derbi beklemiyorum. Bol pozisyon ve goller olmaz. Bence berabere biter." dedi.
Türkiye gözünü yarınki derbiye çevirmiş durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin buluşmasını Türk futbolunun efsane isimlerinden TAKVİM yazarı Abdullah Ercan değerlendirdi.
DEV DERBİDE FAVORİNİZ KİM?
Derbilerin favorisi olmaz. Kazanmaya yakın bir takım olur. Beraberliğin İki takımı da üzmeyecek bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Fenerbahçe'yi. Gerçekleri de konuşmak gerekirse iç saha avantajıyla birlikte Galatasaray'ın son yıllarda etkili olduğunu söyleyebilirim.
NASIL BİR MAÇ BEKLİYORSUNUZ?
Stresi yüksek kalitenin düşük olduğu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yarışında büyük yara alır. Galatasaray kazanırsa çok önemli bir avantaj elde eder. Çok iyi bir derbi beklemiyorum. Bol pozisyon ve goller olmaz. Berabere biter diye tahmin ediyorum.
GALATASARAY KAZANIRSA KARTAL GİDER Mİ?
İsmail Kartal, Aston Villa maçının ardından istifa etmeliydi. Ancak gelinen noktada kulübün başkanının "Biz İsmail Kartal devam edeceğiz" demeci olduktan sonra bunun bir hükmü kalmadı diye düşünüyorum.
FENERBAHÇE YENİLİRSE YARIŞTAN KOPAR MI?
Şampiyonluk yarışından kopmaz ama işi artık çok zor olur. 6 puan geri düşmek, bu ligde aradaki farkı kapatmak kolay değil. Yarıştan kopmanın dışında derbiyi kaybetmek taraftarlarda psikolojik olarak "Bu senede olmayacak galiba" gibi düşünceyi akıllara getirecektir.
KARAOĞLAN DERBİYİ KALDIRABİLİR Mİ?
Atilla Karaoğlan'ı beğenmiyorum. Daha doğrusu hakemlik tekniğini beğenmiyorum. Tribünlerdeki atmosferden çok etkileniyor. Maçlarda kendisini oyunun merkezine koymak gibi huyu var. Umarım konuşmayız ama maçtan sonra hakemi konuşacağımıza eminim.