DEV DERBİDE FAVORİNİZ KİM?

Derbilerin favorisi olmaz. Kazanmaya yakın bir takım olur. Beraberliğin İki takımı da üzmeyecek bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Fenerbahçe'yi. Gerçekleri de konuşmak gerekirse iç saha avantajıyla birlikte Galatasaray'ın son yıllarda etkili olduğunu söyleyebilirim.

Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NASIL BİR MAÇ BEKLİYORSUNUZ?

Stresi yüksek kalitenin düşük olduğu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yarışında büyük yara alır. Galatasaray kazanırsa çok önemli bir avantaj elde eder. Çok iyi bir derbi beklemiyorum. Bol pozisyon ve goller olmaz. Berabere biter diye tahmin ediyorum.