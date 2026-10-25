Ç ocukları sosyal medyanın risklerinden korumaya yönelik atılan tarihi adım 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Türkiye'de 6-15 yaş arası çocuklarda sosyal medya kullanımı yüzde 66.1 seviyesine yükselirken, toplam 7 milyon 932 bin çocuk ve 10 milyon sosyal medya hesabı düzenlemenin kapsamında yer alıyor.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci 31 Mart 2027'de kadar devam edeceği için 1 Kasım'da hesap kapatılması olmayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal medya ağ sağlayıcıları 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklar yeni sosyal medya hesabı açamayacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

64 MİLYON KULLANICI VAR

Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, toplam aktif sosyal medya hesabı ise 330 milyon düzeyinde seyrediyor.

Sosyal medya düzenlemesi ise TÜİK'in özellikle dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir küme olarak ele aldığı 6-15 yaş grubu, ilkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 12 milyon çocuğu kapsıyor. Bu grupta sosyal medya kullananların oranı yüzde 66.1 olurken, bu 7 milyon 932 bin çocuğun düzenlemenin kapsamında yer aldığını gösteriyor.