Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yürütülen operasyonlara; Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İstanbul Beyoğlu 'nda emniyet güçleri tarafından İstiklal Caddesi ve çevresindeki eğlence mekanlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Gece kulüpleri, parklar ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimlerde kokain, hassas terazi, silahlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüz binlerce lira nakit para ele geçirilirken, turistleri rahatsız eden hanutçu ve dilencilere ceza yağdı.

BASKINLARDA KOKAİN, TÜFEKLER VE 300 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, İstiklal Caddesi ve bağlı ara sokaklardaki gece kulüpleri ile eğlence mekanlarına düzenlenen baskınlarda; sahte içki, uyuşturucu ve yüksek hesap (fahiş fiyat) kontrolleri yapıldı. Şehrin huzurunu sağlamak amacıyla parklarda da arama ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Aramalar sırasında bir iş yerinde 2 tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baskın yapılan başka bir adreste ise 250 gram kokain, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 300 bin lira nakit para bulundu.

TURİSTLERİ RAHATSIZ EDENLERE CEZA YAĞDI: 32 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

Denetimler kapsamında, yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden, kamu düzenini bozan kişilere karşı da taviz verilmedi. Bölgedeki dilenci, hanutçu ve seyyar satıcılar sıkı kontrolden geçirildi, kurallara uymayan 32 kişiye idari işlem uygulandı.