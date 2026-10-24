"BEN OLMASAM BUGÜNLERİ GÖREMEZDİNİZ"

"Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde."

"TABLO İYİ DEĞİL"

"Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."

"38 MİLYON EURO KASADA"

"Son durum... Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun. Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin."

"TOPLAM 217 MİLYON EURO İLE..."

"2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."

"GELDİĞİMDEN BERİ ÖDÜYORUM"

"2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dâhil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dâhil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dâhil 536 milyon euro! Haydi buyurun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"

"BİZİM TRANSFERLERİ KARŞILIYORUZ AMA..."

"Benim transferlerimle ilgili... 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dâhil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun."

"SONRAKİ DİVANDA GELİN KONUŞALIM"

"141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."

"GEÇMİŞİN BORCUNU TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."

"SIDIKI CHERIF'TEN GELECEK PARA..."

"Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 milyon TL artı 12,5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz."

"BÜTÜN KULÜPLER AYNI DURUMDA"

"Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde."

İSMAİL KARTAL İTİRAFI

"Ben 'İsmail Kartal benim kafamda yok' dedim. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp bana laflar söylemediniz mi? Hep beraber 'Aykut olmasın' demediniz mi? 'İsmail Hoca'yı getirin' demediniz mi? Ya ne istiyorsunuz ya?"

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