Aziz Yıldırım'dan "Fenerbahçe'ye sahip çıkın" mesajı: Mayıstan sonra yokum! Aykut Kocaman ve İsmail Kartal mesajı
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aziz Yıldırım, "Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem!" diyerek sarı-lacivertli camiaya seslendi. Kulübün mali tablosuna ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Yıldırım, geçmiş dönemden kalan borçları ödemeye çalıştığını söyledi. Teknik direktör tercihlerine de değinen Yıldırım, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstererek, "Hep beraber 'Aykut olmasın' demediniz mi? 'İsmail Hoca'yı getirin' demediniz mi? Ya ne istiyorsunuz ya?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Aziz Yıldırım, mayıs ayından sonra kulübe gelmeyeceğini açıklayarak sarı-lacivertli camiaya dikkat çeken bir mesaj verdi.
"MAYISTAN SONRA YOKUM"
Bir daha Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmayacağını belirten Yıldırım, "Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben mayıs ayından sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın." ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5'e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam 8'de falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsınız, önemli olan gerçek nedir bilmek, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin, gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti."
"MAYISTAN SONRA YOKUM"
"Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!"
"BEN NEDEN GELEYİM BURAYA?"
"60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüpler, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklıselim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?"
"KULÜBE SAHİP ÇIKMIYORLAR"
"Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!"
"TELEVİZYONA ÇIKMAK İÇİN KONUŞUYORLAR"
"Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!"
"BEN OLMASAM BUGÜNLERİ GÖREMEZDİNİZ"
"Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde."
"TABLO İYİ DEĞİL"
"Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."
"38 MİLYON EURO KASADA"
"Son durum... Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun. Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin."
"TOPLAM 217 MİLYON EURO İLE..."
"2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."
"GELDİĞİMDEN BERİ ÖDÜYORUM"
"2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dâhil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dâhil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dâhil 536 milyon euro! Haydi buyurun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"
"BİZİM TRANSFERLERİ KARŞILIYORUZ AMA..."
"Benim transferlerimle ilgili... 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dâhil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun."
"SONRAKİ DİVANDA GELİN KONUŞALIM"
"141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."
"GEÇMİŞİN BORCUNU TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUM"
"Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."
"SIDIKI CHERIF'TEN GELECEK PARA..."
"Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 milyon TL artı 12,5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz."
"BÜTÜN KULÜPLER AYNI DURUMDA"
"Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde."
İSMAİL KARTAL İTİRAFI
"Ben 'İsmail Kartal benim kafamda yok' dedim. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp bana laflar söylemediniz mi? Hep beraber 'Aykut olmasın' demediniz mi? 'İsmail Hoca'yı getirin' demediniz mi? Ya ne istiyorsunuz ya?"