Trump’ın Netanyahu desteğine içeriden itiraz: “Tanıdığı bir şeytan”

AŞIRI SAĞCI ORTAKLAR WASHİNGTON'IN DA HESABINI ZORLUYOR Bir diğer ABD'li yetkili ise Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının yer almadığı yeni bir İsrail hükümetiyle çalışmanın daha kolay olabileceğini dile getirdi. Haberde aktarılan değerlendirmeler, Trump'ın yakın çevresindeki bazı isimlerin mevcut koalisyonun devamını tercih edilen seçenek olarak görmediğine işaret etti.

NETANYAHU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZ: "TANIDIĞI BİR ŞEYTAN." Habere göre Trump'ın danışmanlarından biri, ABD Başkanı'nın Netanyahu hakkındaki görüşünü "Tanıdığı bir şeytan." sözleriyle ifade etti. Bu ifade, Trump'ın Netanyahu'ya yaklaşımında güvenin yanı sıra mevcut ilişkiyi sürdürme hesabının da belirleyici olduğu yorumunu beraberinde getirdi.