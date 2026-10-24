Trump’ın Netanyahu desteğine içeriden itiraz: “Tanıdığı bir şeytan”
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya verdiği seçim desteğinin, yakın danışmanlarının çoğunun görüşüyle örtüşmediği iddia edildi. Axios’a göre danışmanlar, Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının bulunmadığı bir hükümetle Trump’ın Orta Doğu ajandasının daha kolay ilerleyebileceğini düşünüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'deki seçimler öncesinde Binyamin Netanyahu'ya açıkladığı tam desteğin, yakın çevresinde karşılık bulmadığı öne sürüldü. Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump'ın yakın danışmanlarının çoğu, Washington'ın İsrail seçimlerine karışmaması ve Netanyahu'ya doğrudan destek vermemesi gerektiği görüşünde.
KAMUOYU ÖNÜNDE DESTEK, PERDE ARKASINDA ALTERNATİF HESABI
Habere göre Trump'ın çevresindeki danışmanlar, Netanyahu dışında bir ismin öncülük edeceği İsrail hükümetinin, ABD Başkanı'nın Orta Doğu ajandasına daha uygun olabileceğini değerlendiriyor.
Bu yaklaşım, Trump'ın Netanyahu'ya kamuoyu önünde verdiği güçlü desteğin arkasında, mevcut İsrail hükümetiyle çalışmanın yarattığı güçlüklerin tartışıldığını ortaya koyuyor.
SANDIKTAN KİM ÇIKARSA ÇIKSIN KAZANÇ BEKLENTİSİ
Axios'a konuşan ABD'li yetkililerden biri, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteği yine de "kazan-kazan" olarak nitelendirdi.
Yetkili, Netanyahu'nun seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kendi lehine kullanabileceğini, kaybetmesi halinde ise yeni başbakanın da ABD Başkanı'yla çalışmak için istekli olacağını savundu. Bu değerlendirme, seçim desteğinin Washington'daki siyasi kazanç hesabıyla birlikte ele alındığını gösterdi.
AŞIRI SAĞCI ORTAKLAR WASHİNGTON'IN DA HESABINI ZORLUYOR
Bir diğer ABD'li yetkili ise Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının yer almadığı yeni bir İsrail hükümetiyle çalışmanın daha kolay olabileceğini dile getirdi.
Haberde aktarılan değerlendirmeler, Trump'ın yakın çevresindeki bazı isimlerin mevcut koalisyonun devamını tercih edilen seçenek olarak görmediğine işaret etti.
NETANYAHU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZ: "TANIDIĞI BİR ŞEYTAN."
Habere göre Trump'ın danışmanlarından biri, ABD Başkanı'nın Netanyahu hakkındaki görüşünü "Tanıdığı bir şeytan." sözleriyle ifade etti.
Bu ifade, Trump'ın Netanyahu'ya yaklaşımında güvenin yanı sıra mevcut ilişkiyi sürdürme hesabının da belirleyici olduğu yorumunu beraberinde getirdi.
TRUMP TAM DESTEK VERDİ, VANCE MESAFE KOYDU
Trump, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için Netanyahu'ya tam destek verdiğini belirtmişti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Netanyahu'ya destek vermeyi reddederek, "Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum, ancak Bibi Netanyahu'yu desteklemiyorum da. Bence nihayetinde önemli olan başkanın desteğidir." ifadelerini kullanmıştı.