Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katıldı. (Foto: AA)

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Türk milleti olarak tarihimizle, kültürümüzle, mimarimizle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı bile başlı başına bir şaheserdir. Herkesi bu ecdat yadigârı eserleri görmeye davet ediyorum.

Özellikle vurgulamak isterim: Bu eserler elbette önemlidir, değerlidir. Ama aslolan, sahip olduğumuz bu birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, bizden sonraki nesillere tam anlamıyla aktarabilmektir.