Başkan Erdoğan'dan kimliksizleştirme siyasetine tepki! Bu zihniyete fırsat vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında, restorasyon çalışmalarını hedef alanlara sert tepki gösterdi. “Burayı kendi sarayı olarak kullanacak” iddiasını hatırlatan Erdoğan, “Bize hayasızca saldıranlar işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldular” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının tamamlandığı Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Türk milleti olarak tarihimizle, kültürümüzle, mimarimizle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı bile başlı başına bir şaheserdir. Herkesi bu ecdat yadigârı eserleri görmeye davet ediyorum.
Özellikle vurgulamak isterim: Bu eserler elbette önemlidir, değerlidir. Ama aslolan, sahip olduğumuz bu birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, bizden sonraki nesillere tam anlamıyla aktarabilmektir.
Yıldız Sarayı bir zamanlar gazino olarak kullanıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla, rahmetli Mehmet Doğan hocamızın "Batılılaşma ihaneti" dediği bir politikanın ürünü olarak, Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkâr etmekte arayan, millî ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.
24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz.
"ATTIKLARI İFTİRALARIN ALTINDA BİZZAT KENDİLERİ KALDI"
7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları, ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. "Burayı kendi sarayı olarak kullanacak." dediler. Peki, ne oldu? Attıkları iftiraların altında bizzat kendileri kaldı. İftiraları asılsız çıktı. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldular.
Edirne Sarayı'nı ihya ediyoruz. Bu muhteşem eseri tekrar ayağa kaldırıyoruz.