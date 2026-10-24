Virgil van Dijk'ın transfer edilmesi halinde Liverpool'da birlikte forma giyen üç yıldız, bu kez Trabzonspor'da takım arkadaşı olabilecek.

Muhammed Salah, 6 Ağustos 2026 tarihinde Trabzonspor ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Liverpool'da uzun yıllar takım arkadaşlığı yapan Van Dijk ve Salah, İngiliz kulübünün Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli roller üstlendi.

Trabzonspor'un 35 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. (Fotoğraf: EPA)

VAN DIJK'TAN SALAH'A ÖVGÜ

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Muhammed Salah'ın genç futbolcu Rio Ngumoha üzerindeki etkisini anlattı.

Hollandalı savunmacı, Salah'ın Liverpool'daki son döneminde genç oyuncunun gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızdaki herkesin genç oyunculara, özellikle de fazla deneyimi olmayanlara yardımcı olma sorumluluğu var.

Herkes katkıda bulunuyor ancak Rio'nun geçen yıl Muhammed Salah ile birlikte çalışması onun için gerçekten çok önemliydi.

Çünkü Salah, kulübün en iyi kanat oyuncularından biriydi ve futbolda neredeyse her şeyi deneyimlemişti.

Böyle bir futbolcudan mümkün olduğunca fazla bilgi edinip ardından bunları sahada uygulamamak için hiçbir neden yok.

Rio'nun bu sezon bunları gösterdiğini düşünüyorum ama önünde hâlâ uzun bir yol var."

Van Dijk, genç oyuncunun gelişiminde Cody Gakpo başta olmak üzere Liverpool'daki diğer tecrübeli futbolcuların da pay sahibi olduğunu söyledi.