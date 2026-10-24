Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha! Muhammed Salah eski takım arkadaşıyla buluşabilir
Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamasında dünyaca ünlü bir futbolcuyla gündeme geldi. Muhammed Salah ve Fabinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililerin, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ı da transfer etmek istediği öne sürüldü. İngiliz ve Mısır basınında yer alan iddialara göre Karadeniz temsilcisi, 35 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı 2027 yazında kadrosuna katmayı hedefliyor.
Liverpool ile sözleşmesinin son yılına giren Van Dijk'ın eski takım arkadaşı Muhammed Salah hakkında yaptığı son açıklamalar da gündeme geldi. Hollandalı yıldız, Mısırlı futbolcunun Liverpool'dan ayrılmadan önce genç kanat oyuncusu Rio Ngumoha'nın gelişiminde önemli rol oynadığını anlattı.
VAN DIJK İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI
Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.
İngiliz basınında ortaya atılan ve Mısır medyasına da yansıyan iddialara göre bordo-mavililer, Hollandalı futbolcunun Liverpool ile sözleşmesinin sona ereceği 2027 yaz transfer dönemini bekliyor.
Karadeniz temsilcisinin, Van Dijk'ın İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamaması durumunda bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.
LIVERPOOL İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Virgil van Dijk, 17 Nisan 2025 tarihinde Liverpool ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Hollandalı savunmacının mevcut kontratı 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Liverpool'da kalmaya öncelik verdiği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda henüz yeni bir sözleşme anlaşması açıklanmadı.
Trabzonspor'un da Van Dijk'ın durumunu takip ederek sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer için girişimde bulunabileceği iddia edildi.
SALAH İLE YENİDEN BULUŞABİLİR
Virgil van Dijk'ın Trabzonspor'a transfer olabileceğine ilişkin iddiada Muhammed Salah ayrıntısı öne çıktı.
Liverpool'da uzun yıllar takım arkadaşlığı yapan Van Dijk ve Salah, İngiliz kulübünün Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli roller üstlendi.
Muhammed Salah, 6 Ağustos 2026 tarihinde Trabzonspor ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Bordo-mavililer, 24 Ağustos'ta Liverpool'un eski futbolcularından Fabinho'yu da kadrosuna kattı.
Virgil van Dijk'ın transfer edilmesi halinde Liverpool'da birlikte forma giyen üç yıldız, bu kez Trabzonspor'da takım arkadaşı olabilecek.
VAN DIJK'TAN SALAH'A ÖVGÜ
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Muhammed Salah'ın genç futbolcu Rio Ngumoha üzerindeki etkisini anlattı.
Hollandalı savunmacı, Salah'ın Liverpool'daki son döneminde genç oyuncunun gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Takımımızdaki herkesin genç oyunculara, özellikle de fazla deneyimi olmayanlara yardımcı olma sorumluluğu var.
Herkes katkıda bulunuyor ancak Rio'nun geçen yıl Muhammed Salah ile birlikte çalışması onun için gerçekten çok önemliydi.
Çünkü Salah, kulübün en iyi kanat oyuncularından biriydi ve futbolda neredeyse her şeyi deneyimlemişti.
Böyle bir futbolcudan mümkün olduğunca fazla bilgi edinip ardından bunları sahada uygulamamak için hiçbir neden yok.
Rio'nun bu sezon bunları gösterdiğini düşünüyorum ama önünde hâlâ uzun bir yol var."
Van Dijk, genç oyuncunun gelişiminde Cody Gakpo başta olmak üzere Liverpool'daki diğer tecrübeli futbolcuların da pay sahibi olduğunu söyledi.
SALAH'IN TRABZONSPOR'A GELMEDEN ÖNCE VERDİĞİ TAVSİYE!
Liverpool'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu Rio Ngumoha da Muhammed Salah'ın kendisine verdiği tavsiyeleri anlattı.
Mısırlı yıldızın Liverpool'dan ayrılacağını bildiği dönemde kendisine özel olarak yardımcı olduğunu belirten genç futbolcu, şunları söyledi:
"Liverpool'dayken muhtemelen en çok şey öğrendiğim futbolcu Muhammed Salah'tı. Bana çok şey öğretti. Özellikle ayrılacağını bildiği son dönemde bana çok yardımcı oldu. Sürekli kendi istatistiklerime bakmamı söylerdi. Bana hep, 'Rio, iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsun ama en üst seviyeye ulaşmak istiyorsan oyununa gol ve asist de eklemelisin.' derdi. Bunların zamanla doğal olarak geleceğini söyler, bana küçük ayrıntılar konusunda tavsiyeler verirdi."
"ONU KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ İZLİYORDUM"
Muhammed Salah ile aynı takımda forma giymenin kendisi için başlangıçta inanılmaz bir deneyim olduğunu anlatan Rio Ngumoha, Mısırlı futbolcunun kendisine gösterdiği ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:
"İlk başta benimle konuşmaya başladığında, 'Vay canına! Seni küçüklüğümden beri izliyorum ve şimdi bana nasıl gelişebileceğimi anlatıyorsun. Bana yardımcı oluyor, yol gösteriyorsun.' diye düşünmüştüm. Ancak zamanla onu çok iyi bir takım arkadaşı olarak görmeye başladım."
Ngumoha, Liverpool'dan ayrılmadan önce kendisine yardımcı olan Salah'a minnettar olduğunu da dile getirdi.
VILLARREAL MAÇINDA 2 ASİST YAPTI
Virgil van Dijk'ın açıklamalarında övgüyle söz ettiği Rio Ngumoha, Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Villarreal'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada iki asist yaptı.
18 yaşındaki futbolcu, Anfield'da oynanan mücadelede Alexis Mac Allister'ın iki golünün hazırlayıcısı oldu.
Liverpool'un 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ortaya koyduğu performansla öne çıkan Ngumoha, maçın ardından Muhammed Salah'ın kariyerine yaptığı katkıya dikkat çekti.
VAN DIJK'IN KARİYERİNDE BÜYÜK BAŞARILAR
Virgil van Dijk, Ocak 2018'de Southampton'dan Liverpool'a transfer oldu.
Hollandalı futbolcu, İngiliz ekibinde 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, 2019-2020 ve 2024-2025 sezonlarında ise Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.
Liverpool'da kaptanlık görevini de üstlenen Van Dijk, uzun yıllar Muhammed Salah ve Fabinho ile aynı takımda forma giydi.