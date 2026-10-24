Galatasaray sözleşme imzalamadı Fransız devi devreye girdi: Garanti şartı işi zora soktu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından iki kulüp arasında transfer iddiası gündeme geldi. Fransız temsilcisinin, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz ile ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı iddia edilen genç file bekçisinin, düzenli forma şansı talebi nedeniyle geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtildi.
LILLE'DEN JANKAT YILMAZ HAMLESİ
Daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk futbolcuları kadrosunda bulunduran Lille'in, transfer listesindeki isimler arasına Jankat Yılmaz'ı da eklediği iddia edildi.
Fransız kulübünün 22 yaşındaki kaleciyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği de öne sürüldü.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken Lille'in genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.
JANKAT YILMAZ'IN İLK 11 TALEBİ
Galatasaray'da Jankat Yılmaz'ın yeni sözleşme görüşmelerinde düzenli forma şansı istediği öne sürüldü.
Genç kalecinin, belirli dönemlerde ilk 11'de görev alma garantisi talep ettiği ve bu beklenti nedeniyle tarafların henüz anlaşmaya varamadığı iddia edildi.
Jankat'ın, forma garantisi verilmemesi durumunda yeni sözleşme imzaladıktan sonra başka bir kulübe kiralanmaya da sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise oyuncunun talepleri konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Galatasaray altyapısında yetişen Jankat Yılmaz'ın mevcut sözleşmesi, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 30 Haziran 2027'de sona erecek.
16 Ağustos 2004 doğumlu kaleci, 2025-2026 sezonunu Eyüpspor'da kiralık olarak geçirdikten sonra sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
2026-2027 sezonunda Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Jankat, Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe karşısında da görev yaptı.
Genç file bekçisi, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrasında forma şansı bulduğu karşılaşmada sarı-kırmızılı takımla ilk resmî maçına çıktı.
GALATASARAY LILLE'İ 4 GOLLE GEÇTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim'de Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira ve Victor Osimhen kaydetti.
Fransız temsilcisinin kalesini ise Türk millî futbolcu Berke Özer korudu.
Galatasaray'ın Fransa'dan galibiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından Jankat Yılmaz'ın isminin Lille ile anılması, iki kulübün bu kez transfer iddiasıyla gündeme gelmesine neden oldu.