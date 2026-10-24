2026-2027 sezonunda Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Jankat, Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe karşısında da görev yaptı.

Galatasaray'ın Jankat Yılmaz konusundaki hamlesi merakla bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY LILLE'İ 4 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim'de Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira ve Victor Osimhen kaydetti.

Fransız temsilcisinin kalesini ise Türk millî futbolcu Berke Özer korudu.

Galatasaray'ın Fransa'dan galibiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından Jankat Yılmaz'ın isminin Lille ile anılması, iki kulübün bu kez transfer iddiasıyla gündeme gelmesine neden oldu.

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