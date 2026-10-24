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İsrail katliamına “meşru müdafaa” demişti! Maksim Galkin'in İstanbul gösterisi iptal edildi

İsrail’in katliamını “meşru müdafaa” sözleriyle savunan ve “İsrail kazanacak” diyen Rus komedyen Maksim Galkin’in İstanbul gösterisi iptal edildi. İsrail’e desteğiyle tepki çeken Galkin’in sahne alacağının duyurulması üzerine vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları boykot çağrısı yapmıştı.

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İsrail katliamına “meşru müdafaa” demişti! Maksim Galkin'in İstanbul gösterisi iptal edildi

Siyonist İsrail destekçisi Rus komedyen Maksim Galkin'in Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı gösteri iptal edildi. İptal kararı, etkinliğe yönelik tepkilerin ve sosyal medyada yapılan çağrıların ardından geldi.

Siyonist komedyenin İstanbul gösterisi iptal edildi.Siyonist komedyenin İstanbul gösterisi iptal edildi.

İSRAİL'E DESTEK AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında paylaştığı "Savaşa Hayır" mesajlarıyla gündeme gelen Galkin, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'e verdiği destekle tepki toplamıştı.

İsrail'in saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendiren ve "İsrail kazanacak" ifadelerini kullanan komedyen, yerleştiği İsrail'de yaşamayı sürdüreceğini de açıklamıştı.

Bilet fiyatları 24 bin liraya kadar çıkıyordu.Bilet fiyatları 24 bin liraya kadar çıkıyordu.

İSTANBUL GÖSTERİSİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Galkin'in İstanbul'da sahne alacağının duyurulması üzerine vatandaşlar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sosyal medya üzerinden gösterinin iptal edilmesini istemişti. Etkinliğin yapılması halinde protesto düzenleneceği de duyurulmuştu.

MÜZİKONAİR CEO'su Özcan Beylan da İstanbul Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililere seslenerek gösterinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'e destek veren Maksim Galkin'e boykot.İsrail'e destek veren Maksim Galkin'e boykot.

BİLET FİYATLARI 24 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYORDU

Tepkilerin odağındaki gösterinin biletleri, 6 bin TL ile 24 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuştu. Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre Galkin'in İstanbul programı iptal edildi.

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İsrail katliamına “meşru müdafaa” demişti! Maksim Galkin'in İstanbul gösterisi iptal edildi-5 İsrail katliamına “meşru müdafaa” demişti! Maksim Galkin'in İstanbul gösterisi iptal edildi-6 İsrail katliamına “meşru müdafaa” demişti! Maksim Galkin'in İstanbul gösterisi iptal edildi-7
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