Siyonist İsrail destekçisi Rus komedyen Maksim Galkin'in Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı gösteri iptal edildi. İptal kararı, etkinliğe yönelik tepkilerin ve sosyal medyada yapılan çağrıların ardından geldi.

İsrail'in saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendiren ve "İsrail kazanacak" ifadelerini kullanan komedyen, yerleştiği İsrail'de yaşamayı sürdüreceğini de açıklamıştı.

Bilet fiyatları 24 bin liraya kadar çıkıyordu.

İSTANBUL GÖSTERİSİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Galkin'in İstanbul'da sahne alacağının duyurulması üzerine vatandaşlar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sosyal medya üzerinden gösterinin iptal edilmesini istemişti. Etkinliğin yapılması halinde protesto düzenleneceği de duyurulmuştu.

MÜZİKONAİR CEO'su Özcan Beylan da İstanbul Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililere seslenerek gösterinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.