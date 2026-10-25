CHP ve Yeni Parti arasında devam eden siyasi sürtüşme, bir kez daha mahkeme koridorlarına taşınmanın eşiğine geldi. Yeni Partili milletvekillerinin ezici çoğunluğu, kendilerine çekilen ihtarnameye rağmen CHP kasasından aldıkları paraları CHP'ye iade etmeyi düşünmüyor.

Söz konusu toplam meblağ 5 milyon lirayı aşarken, kasadan çıkarılan bu paranın "bağış" kisvesi altında Yeni Parti'ye aktarıldığı iddia edilmişti. Ayrıca bu süreçte 138 milletvekilinin imzasının da usulsüz bir şekilde ve kendilerinden habersiz olarak kullanıldığı da öne sürülmüştü.

CHP ile YENİ Parti arasında 5 milyon liralık iade krizi büyüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İCRA TAKİBİ BAŞLATILACAK

Edinilen bilgiye göre Özgür Özel de dahil olmak üzere Yeni Partili 91 milletvekilinin ezici çoğunluğu, kendilerine çekilen ihtarnameye rağmen bu paraları CHP'ye iade etmeyi düşünmüyor. Bazı tebligatların ciddiye alınmadan CHP'ye geri gönderildiği de aktarıldı. CHP ise mevcut durumun devamı halinde kendilerine tanıdıkları 7 günlük süre sonunda bu isimlere yönelik olarak icra takibi ve dava sürecini başlatacak.

DAVALAR, SUÇ DUYURULARI

CHP içindeki yargı savaşları yeni değil. Daha önce şaibeli kurultay davası ve kurultay ceza davasında karşı karşıya gelen iki kanat, Yeni Partili isimlerin parti kurulmadan kısa süre önce CHP ililçe başkanlıklarını adeta yağmalaması üzerine de mahkemelik olmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan'ın koordinesinde, 81 ilde hırsızlık suçuna bulaştığı düşünülen şüpheli isimler hakkında tek tek Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyuruları yapılmıştı. CHP'nin il ve ilçe başkanlıklarına ait milyonlarca liralık demirbaşın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor