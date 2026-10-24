Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi 4 yıldızın durumu belli oldu! İlk 11'de oynamak istiyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'da gözler sakat futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao'nun derbiye yetiştirilmesi için çalışmalar sürerken teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihleri de merak konusu oldu. İki futbolcudan en az birinin karşılaşmada forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Rafael Leao'nun ardından Barış Alper Yılmaz'ın da fiziksel sorun yaşaması, teknik heyetin hücum planlamasını etkiledi.
Lille karşılaşmasında forma giyen Barış Alper'in aşil tendonunda ağrı hissettiği öne sürüldü. Millî futbolcunun durumunun yakından takip edildiği ve derbiye yetişmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Rafael Leao'nun ise bireysel çalışmalarına başladığı ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeye göre Fenerbahçe karşısında oynama ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
LEAO'DAN DERBİ İÇİN ÖZEL TALEP
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanmıştı.
Mücadelenin 77. dakikasında ayağının kaymasının ardından kasık adalesinde zorlanma yaşayan futbolcu, karşılaşmaya devam edememişti.
Leao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı düz koşulara başladığı ve teknik direktör Okan Buruk'a Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini ilettiği öne sürüldü.
Portekizli futbolcunun karşılaşmada görev alıp alamayacağı, sağlık ekibinin yapacağı son kontrollerin ardından netleşecek.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DA SON DURUM
Galatasaray'ın Lille deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Leroy Sane'ye bırakmıştı.
Mücadelenin ardından ağrı şikâyeti yaşayan millî futbolcunun derbi öncesinde özel olarak takip edildiği öğrenildi.
Barış Alper'in son antrenmanda yer alması, Fenerbahçe karşısında oynama ihtimalini güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin millî futbolcuyla ilgili son kararını maç günündeki sağlık değerlendirmesine göre vermesi bekleniyor.
LEROY SANE İLK 11'E HAZIRLANIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki futbolcunun durumuna göre Fenerbahçe karşısındaki hücum planını şekillendirecek.
Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao'nun derbiye yetişememesi halinde Leroy Sane'nin ilk 11'de görev alabileceği öne sürüldü.
Alman futbolcu, Lille deplasmanında karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olmuştu.
Okan Buruk'un, sağlık ekibinden gelecek son raporların ardından kanatlardaki tercihlerini kesinleştirmesi bekleniyor.
SINGO'DA SON DURUM
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Wilfried Singo'nun da iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille karşılaşmasının kadrosunda bulunmasına rağmen süre alamayan Fildişi Sahilli savunmacının tedavisinin tamamlandığı aktarıldı.
Singo'nun derbide forma giymek istediği ancak henüz 90 dakika oynayabilecek fiziksel seviyeye ulaşmadığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ile Lesley Ugochukwu'nun kart cezalarının sona ermesi de teknik direktör Okan Buruk'un orta saha seçeneklerini artırdı.
DERBİ 26 EKİM'DE RAMS PARK'TA
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Lille karşısındaki 4-2'lik galibiyetin ardından hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.