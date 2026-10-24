Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Rafael Leao'nun ardından Barış Alper Yılmaz'ın da fiziksel sorun yaşaması, teknik heyetin hücum planlamasını etkiledi.

Lille karşılaşmasında forma giyen Barış Alper'in aşil tendonunda ağrı hissettiği öne sürüldü. Millî futbolcunun durumunun yakından takip edildiği ve derbiye yetişmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Rafael Leao'nun ise bireysel çalışmalarına başladığı ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeye göre Fenerbahçe karşısında oynama ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.