UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ocak zammında yeni hesap! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zam oranları ve maaş tablosu Takvim'de

Milyonların ocak zammı için yeni ipucu geldi. Yeni ankete göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10.45, memurlara 8.39 artış göründü. En düşük maaşın SSK ve Bağ-Kur'lularda 26 bin, memur emeklilerinde 34 bin, memurlarda 76 bin lirayı aşabileceği tahmin edildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ocak zammında yeni hesap! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zam oranları ve maaş tablosu Takvim'de

Milyonların ocak zammı için tahminler peş peşe geliyor. Emeklilerin zam oranını, memurların ise enflasyon farkını gösterecek veriler için 2026'nın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verileri beklenirken, anketler de artışa ilişkin ipucu veriyor.

Merkez Bankası'nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.63 olmuştu. Bu tahmin, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışının yüzde 10.08 olabileceğini ortaya koymuştu.

Ocak zammında emekli ve memur maaşları için yeni tahminler. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Ocak zammında emekli ve memur maaşları için yeni tahminler. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Yine bu anket yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin ocak zammının yüzde 8.02 çıkabileceğini göstermişti.

SON ANKET GELDİ

Finansal Kurumlar Birliği de ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30.06 oldu. Bu ankete göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.45 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.45 zam alırken, memurların ve emeklilerinin ocak artışı da yüzde 3.22 enflasyon farkıyla yüzde 8.39'a çıkacak.

Yeni tahmine göre en düşük memur maaşı 76 bin lirayı aşabilir.Yeni tahmine göre en düşük memur maaşı 76 bin lirayı aşabilir.

İŞTE TABAN AYLIKLAR

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.39 olursa 76 bin 116 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, yüzde 8.39 artış yapılırsa ocak ayında 34 bin 172 liraya ulaşacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek.

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar değişiyor.Emekli ve memur maaşlarında rakamlar değişiyor.

Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 10.45 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 26 bin 13 liraya yükselecek.

ENFLASYON TAHMİNİ NE GETİRECEK?

  • Temmuz-Aralık enflasyonu: % 10.45
  • SSK ve Bağ-Kur zam oranı: % 10.45
  • Memur/emekli TÜFE farkı: % 3.22
  • Memur/emekli zam oranı: % 8.39
  • SSK ve Bağ-Kur/En az: 26.013 TL
  • Memur/En az: 76.116 TL
  • Memur emeklisi/En az: 34.172 TL
MEMUR MAAŞLARI
Mevcut
% 8.39
Şube müdürü 1/4
107.110
116.097
Memur (üni. mez.) 9/1
73.070
79.201
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.899
Öğretmen 1/4
83.254
90.239
Başkomiser 3/1
101.242
109.736
Polis memuru 8/1
92.618
100.389
Uzman doktor 1/4
170.730
185.054
Hemşire (üni. mez.) 5/1
84.845
91.963
Mühendis 1/4
109.185
118.346
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
82.243
Profesör 1/4
153.208
166.062
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
111.402
Vaiz 1/4
86.983
94.281
Avukat 1/4
102.135
110.704
Not: Aile yardımı dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Mevcut
% 8.39
Müsteşar 1/1
112.140
121.548
Genel müdür 1/1
99.377
107.714
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
43.010
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.941
Öğretmen 1/4
46.908
50.843
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
71.378
Başkomiser 1/4
47.877
51.894
Polis memuru 1/4
47.093
51.044
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.843
Mühendis 1/4
47.693
51.695
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.847
Pratisyen hekim 1/4
68.691
74.454
Profesör 1/4
80.490
87.243
İmam-hatip
46.908
50.843
Avukat 1/4
46.908
50.843
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Mevcut
% 10.45
23.552
26.013
24.000
26.508
25.000
27.613
26.000
28.717
27.000
29.822
28.000
30.926
29.000
32.031
30.000
33.135
31.000
34.240
32.000
35.344
33.000
36.449
34.000
37.553
35.000
38.658
36.000
39.762
37.000
40.867
38.000
41.971
39.000
43.076
40.000
44.180
45.000
49.703
50.000
55.225
55.000
60.748
60.000
66.270
65.000
71.793
70.000
77.315
75.000
82.838
80.000
88.360
85.000
93.883
90.000
99.405
100.000
110.450
IMF'den mali şeffaflık raporu: Türkiye 40 ülke arasında en üst sıralarda! Mehmet Şimşek'ten ilk yorum
SONRAKİ HABER

IMF raporunda Türkiye öne çıktı

 Memura ocakta yüzde 8,39 zam! TAKVİM hesapladı: En düşük maaş 76 bin TL'yi aşacak
ÖNCEKİ HABER

Memura en düşük 76 bin TL maaş!
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler