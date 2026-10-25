Milyonların ocak zammı için tahminler peş peşe geliyor. Emeklilerin zam oranını, memurların ise enflasyon farkını gösterecek veriler için 2026'nın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verileri beklenirken, anketler de artışa ilişkin ipucu veriyor.

Yine bu anket yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin ocak zammının yüzde 8.02 çıkabileceğini göstermişti.

SON ANKET GELDİ

Finansal Kurumlar Birliği de ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30.06 oldu. Bu ankete göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.45 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.45 zam alırken, memurların ve emeklilerinin ocak artışı da yüzde 3.22 enflasyon farkıyla yüzde 8.39'a çıkacak.

Yeni tahmine göre en düşük memur maaşı 76 bin lirayı aşabilir.