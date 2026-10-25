Ocak zammında yeni hesap! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zam oranları ve maaş tablosu Takvim'de
Milyonların ocak zammı için yeni ipucu geldi. Yeni ankete göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10.45, memurlara 8.39 artış göründü. En düşük maaşın SSK ve Bağ-Kur'lularda 26 bin, memur emeklilerinde 34 bin, memurlarda 76 bin lirayı aşabileceği tahmin edildi.
Milyonların ocak zammı için tahminler peş peşe geliyor. Emeklilerin zam oranını, memurların ise enflasyon farkını gösterecek veriler için 2026'nın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verileri beklenirken, anketler de artışa ilişkin ipucu veriyor.
Merkez Bankası'nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.63 olmuştu. Bu tahmin, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışının yüzde 10.08 olabileceğini ortaya koymuştu.
Yine bu anket yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin ocak zammının yüzde 8.02 çıkabileceğini göstermişti.
SON ANKET GELDİ
Finansal Kurumlar Birliği de ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30.06 oldu. Bu ankete göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.45 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.45 zam alırken, memurların ve emeklilerinin ocak artışı da yüzde 3.22 enflasyon farkıyla yüzde 8.39'a çıkacak.
İŞTE TABAN AYLIKLAR
Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.39 olursa 76 bin 116 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, yüzde 8.39 artış yapılırsa ocak ayında 34 bin 172 liraya ulaşacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek.
Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 10.45 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 26 bin 13 liraya yükselecek.
ENFLASYON TAHMİNİ NE GETİRECEK?
- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 10.45
- SSK ve Bağ-Kur zam oranı: % 10.45
- Memur/emekli TÜFE farkı: % 3.22
- Memur/emekli zam oranı: % 8.39
- SSK ve Bağ-Kur/En az: 26.013 TL
- Memur/En az: 76.116 TL
- Memur emeklisi/En az: 34.172 TL