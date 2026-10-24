Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saat 13.00'te yeter sayısının sağlanmasıyla başladı. Başkanlık Divanının seçilmesinin ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, toplantının yönetimini divana devretti.

BAYRAK AÇILDI, SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Bağımsız Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından bazı avukatlar sapkın LGBT+ bayrağı açarak slogan attı. Başka bir grup ise "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık verdi. Karşılıklı sloganlar, salondaki gerginliği daha da artırdı.