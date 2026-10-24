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İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, karşılıklı sloganlara ve yumruklu kavgaya sahne oldu. Bazı avukatların LGBT+ bayrağı açarak slogan atmasının ardından salonda tansiyon yükseldi. Gruplar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce toplantıya 15 dakika ara verildi.

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İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saat 13.00'te yeter sayısının sağlanmasıyla başladı. Başkanlık Divanının seçilmesinin ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, toplantının yönetimini divana devretti.

İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu-1

BAYRAK AÇILDI, SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Bağımsız Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından bazı avukatlar sapkın LGBT+ bayrağı açarak slogan attı. Başka bir grup ise "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık verdi. Karşılıklı sloganlar, salondaki gerginliği daha da artırdı.

İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu-2

HUKUKÇULARIN GENEL KURULUNDA YUMRUKLU KAVGA

Tartışmanın büyümesiyle avukat grupları arasında yumruklu kavga çıktı. Hukukçuların meslek örgütünün geleceğini belirlemek üzere toplandığı salonda yaşanan kavga, genel kurul çalışmalarını durdurdu.

Olaylar nedeniyle verilen 15 dakikalık aranın ardından toplantı, başkan adaylarının konuşmalarıyla sürdü.

İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu-3

DOKUZ ADAY İÇİN SANDIK KURULACAK

Dokuz başkan adayının yarıştığı genel kurulda konuşma süreleri 20'şer dakika ile sınırlandırıldı. 25 Ekim Pazar günü yapılacak seçimde İstanbul Barosu'nun yeni başkanı, yönetimi ve diğer kurul üyeleri belirlenecek.

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İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu-5 İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu-6 İstanbul Barosu seçimlerinde LGBT provokasyonu! Yumruklar konuştu-7
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