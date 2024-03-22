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Eve kadar fiberde Avrupa ikincisiyiz

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Eve kadar fiberde Avrupa ikincisiyiz

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FTTH Council Europe'un 'Eylül 2023' verilerine dayanarak hazırladığı FTTH/B Market Panorama in Europe raporuna göre Türkiye, eve kadar fiber (FTTH/B) verilerinde 18 milyon hane erişimiyle Avrupa'da Fransa'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "BTK Raporu 3'üncü çeyrek verilerine göre 549 bin kilometrelik toplam fiber ağ uzunluğunun 427 bin kilometresini Türk Telekom olarak tek başımıza tesis etmiş durumdayız. 2023 yıl sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğumuzu 437 bin kilometreye çıkardık" dedi.

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