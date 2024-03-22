2023’te ev satışı yapanlar dikkat!

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabi tutuluyor" dedi.

2023'te ev satanları uyaran Özelmacıklı, şöyle konuştu: "Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2023 yılı için 55 bin TL'si gelir vergisinden istisna. Değer artışı kazancının safi miktarının, bu istisna sınırını aşması halinde, 1 Nisan'a kadar beyan edilmesi ve ilk taksitinin ödenmesi gerekiyor."