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2023’te ev satışı yapanlar dikkat!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
2023’te ev satışı yapanlar dikkat!

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Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabi tutuluyor" dedi.

2023'te ev satanları uyaran Özelmacıklı, şöyle konuştu: "Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2023 yılı için 55 bin TL'si gelir vergisinden istisna. Değer artışı kazancının safi miktarının, bu istisna sınırını aşması halinde, 1 Nisan'a kadar beyan edilmesi ve ilk taksitinin ödenmesi gerekiyor."

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