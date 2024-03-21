Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sert konuştu: Tek tek hesap soracağız

Basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Doğan, sahaya giren taraftarlar, yaşananlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve birçok konuda net sözler söyledi.

HESABINI BİZE VERECEKLER

İlk önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu ile aralarında bir problem olmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında böyle konuşamaz. Bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli, televizyondaki şaklabanlar ve klavye delilkanlıları, Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak" dedi.



STADYUM VE POLİS ARABALARI YAKILDI

Ayrıca Doğan, "Sahaya inip birine bir şey yapmakla olacaksa kralını yaparız. Ama haklı davamızda haksız oluyoruz. Bize zarar veriyor. Trabzonspor, sahasındaki olaylardan dolayı ceza almayı hak etmiştir. Ama Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, statların yakıldığı yerler oldu. Polis arabaları ters çevirilip, yakıldı. Bunları da unutmamalı" diye konuştu.



LİG İKİ TAKIM ÜSTÜNE KURULU

Fenerbahçe ve Galatasaray üzerine kurulu bir lig oynandığını söyleyen Doğan, "Anadolu takımlarından hunharca hesap soruluyor, hakları gasp ediliyor. Bizim maçlarımızda devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, rakiplerin maçları olunca 3-5 pozisyon geriye gidiyor. İnsanlar bunu görüyor" dedi.



HEPSİNİN SONU ÖYLE OLACAK!

Hakemlerin kötü performansı için Trabzonspor Başkanı, "İlk maçta da hakem katliamıyla karşı karşıya kalmıştık. O gün o kişinin Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söyledik, yapamıyor. Trabzonspor'un hakkını yiyen her hakemin, VAR'da bu işleri yapanların sonu aynı olacaktır" diye konuştu.