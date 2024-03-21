Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olaylı derbi için net mesaj verdi: Şerefsizce bir saldırı

Trabzonspor'un 1 numarası Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynadıkları olaylı maçın ardından basın toplantısında konuştu. Bordo-Mavili taraftarların sahaya girmesinin doğru olmadığını vurgulayan Doğan, "Sahaya girmek yanlıştır. Ancak; adalet herkes için olacak. Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Kafasına vurulan taraftara bir şey olsa ailesine ne diyecektik? Bu delikanlılığa da adamlığa da sığmaz" dedi.

F.Bahçeliler'in tribünleri tahrik ettiğini belirten Doğan, "Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur. El, kol hareketi, olta çekme... Sonra, 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar" açıklaması yaptı.



ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANMALI

Eski Divan Başkanı Ali Sürmen, "Eski bir ağır ceza hakimi olarak söylüyorum. Kafaya yapılan darbe, yerde yatan bir kişinin kafasına silahlı bir aletle yapılan darbe öldürmeye teşebbüs olarak başlar. Bunun sonuç olarak değerlendireceği yer Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Bunda ne polisin ne de savcının takdir yetkisi yoktur" ifadesini kullandı.



Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçeli Oosterwolde'nin bu tekmesiyle ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.