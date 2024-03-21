Bebek çağrısı!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay, önceki gün Ataşehir'deydi. Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden çift, doğacak çocukları hakkında konuştu. Atiksoy, "Heyecanlıyız, 2 ay gibi çok az bir süre kaldı. Sağlıkla gelsin inşallah. Hafta hafta değişiyor durum... Bazen zorlandığımız anlar oluyor tabii ki... Şu an yakın zamanda da setten çıktım, biraz yorgunluk var." dedi.

DOĞUM TÜRKİYE'DE

Eşi Berk Oktay ise, "Dünyanın en güzel duygusu bu... İkinci duygusunda kucağımıza aldığımız anda olacaktır. Biz Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz. Sizler de röportaja gelirsiniz bebiş seversiniz." diyerek güldü.