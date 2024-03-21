Almanya’da 8 milyon euro vurgun yapan ’Sarışın’ lakaplı Yasemin Gündoğan yakalandı!

Almanya Bremen'de 'Sarışın' lakaplı Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'te çalışmaya başladı. 2 yıl sonra da soygun için düğmeye bastı. Çalıştığı şirketi 8 milyon euro dolandırdı.

Daha sonra kayıplara karıştı. Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından arandı. Dedektifler, Gündoğan'ın izine İzmir Çeşme'de rastladı. Ancak çocukluk arkadaşı ve suç ortağı Yiğit Tufan ile birlikte giden Gündoğan, dedektifleri atlattı.

İnterpol tarafından da aranan soyguncu, geçtiğimiz günlerde Bremen Havalimanı'nda yakalandı. Salı günü hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.