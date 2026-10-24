Tatilde otel yerine evde konaklama yapmak isteyen vatandaşlar, ev kiralama firmasının oyununa geldi. Habersiz rezervasyon iptalleri, aynı anda farklı kişilere kiralanan evler ve para iadesi yapılmaması tüketicileri çileden çıkardı. Bir ev kiralama firmasının ilanlarıyla tüketicileri yanılttığı, rezervasyonları bilgi vermeden iptal ettiği ortaya çıktı.

"Firma üzerinden 77 bin 800 lira bedelli bir ev rezervasyonu yaptık. Oraya vardığımızda, ilanla birebir aynı görünen evin isimlerinin farklı olduğunu, evin başka bir aileye kiralanmış olduğunu ve sistemde gördüğümüz konaklamanın gerçek olmadığını fark ettik. Beş yetişkin, iki çocuk olmak üzere toplam yedi kişi olarak ortada kaldık. Firmanın yalnızca para iadesi gerçekleştirdiler."

Bir tüketici Antalya Kalkan'da konaklamak üzere aracı firma üzerinden rezervasyon yaptırdıklarını, eve gittiklerinde evin başkasına kiralanmış olduğunu şöyle anlattı:

"1 TL İADE BİLE YOK"

Başka bir tüketici ise aynı firma üzerinden Antalya'da bir villa için rezervasyon yaptığını ve 118 bin lira olan tutarın yarısını ödediğini belirterek, "1 ay kala kalan tutarı çekmek istediler. Nedenini sorduğumda ev sahibi sorumluluğu firmaya, firma ise ev sahibine attı. Ardından onayım olmadan rezervasyonum iptal edildi. Buna karşılık ödediğim paradan 1 lira bile iade yapılmayacağı söylendi" dedi.

Tiflis'te bulunan bir ev için aynı firmadan rezervasyon yaptıran ve 35 bin lira ücret ödeyen diğer bir tüketici ise "Babamın ani şekilde hastaneye kaldırılması nedeniyle bu seyahati iptal etmek zorunda kaldım. Ev sahibi ücret iadesi yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine firma ile görüştüm. Yetkili iadenin 72 saat içinde tamamlanacağını açıkça ifade etmesine rağmen iadem hala yapılmadı" diyerek dert yandı.

Bazı tatilciler, ödemesini yaptıkları evlerin başka kişilere de kiralandığını öğrenince mağduriyet yaşadı.

"PLATFORM SORUMLULUK ALMALI"

Parasını ödenen bir hizmetin alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Verilen örneklerde olayın "tüketici iptali" gibi değerlendirilmesi mümkün değil. Tüketici, hizmeti almadan parasını kaybediyorsa burada ciddi bir hukuki sorun vardır. 'İptal politikamız böyle' denilerek her durumun üzeri örtülemez. Öncelikle rezervasyonu kimin, hangi gerekçeyle ve hangi koşullarda iptal ettiği belirlenmelidir. Platformlar 'Biz sadece aracıyız' diyerek sorumluluğu tamamen tüketicinin üzerine bırakamaz" diye konuştu.

HABER: EZGİ ACER