The Economist'e konuşan Ukraynalı yetkililer, son önerilerin tüm ayrıntılarına hâkim olmadıklarını belirtti. Yetkililer, buna karşın teklif edilen anlaşmanın genel çerçevesini "tanıdık" olarak nitelendirdi.

DONBAS'TAN YAPTIRIMLARA UZANAN PLAN

Habere göre, plan kapsamında Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge kurulması öngörülüyor. Rusya ile ABD arasında ticari anlaşmalar yapılmasının da gündemde olduğu ileri sürülürken Moskova'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesinin planın diğer unsurları arasında bulunduğu iddia edildi.

NATO'DAN VAZGEÇME KARŞILIĞINDA YATIRIM VE AB ÜYELİĞİ

Ukrayna'ya sunulduğu öne sürülen teklifte ise NATO üyeliğinden vazgeçilmesi koşulunun yer aldığı belirtildi. Haberde, Kiev'e bunun karşılığında bir yatırım paketi ve Avrupa Birliği'ne üyelik teklif edildiği ileri sürüldü.