İngiliz basınından 3 aşamalı plan iddiası! Ukrayna'ya NATO yerine AB teklifi
The Economist, ABD’li yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla yeni bir plan hazırladığını öne sürdü. Donbas’ta askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını ve Moskova’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini içeren planda, Ukrayna’ya NATO üyeliğinden vazgeçmesi karşılığında yatırım paketi ve Avrupa Birliği üyeliği teklif edildiği iddia edildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı ve Washington'ın arabuluculuk girişimlerini ele alan The Economist, ABD'nin üzerinde çalıştığı öne sürülen anlaşmanın çerçevesine ilişkin ayrıntılara yer verdi.
KİEV İÇİN "TANIDIK" ÇERÇEVE
The Economist'e konuşan Ukraynalı yetkililer, son önerilerin tüm ayrıntılarına hâkim olmadıklarını belirtti. Yetkililer, buna karşın teklif edilen anlaşmanın genel çerçevesini "tanıdık" olarak nitelendirdi.
DONBAS'TAN YAPTIRIMLARA UZANAN PLAN
Habere göre, plan kapsamında Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge kurulması öngörülüyor. Rusya ile ABD arasında ticari anlaşmalar yapılmasının da gündemde olduğu ileri sürülürken Moskova'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesinin planın diğer unsurları arasında bulunduğu iddia edildi.
NATO'DAN VAZGEÇME KARŞILIĞINDA YATIRIM VE AB ÜYELİĞİ
Ukrayna'ya sunulduğu öne sürülen teklifte ise NATO üyeliğinden vazgeçilmesi koşulunun yer aldığı belirtildi. Haberde, Kiev'e bunun karşılığında bir yatırım paketi ve Avrupa Birliği'ne üyelik teklif edildiği ileri sürüldü.
KUZEY AKIM İÇİN YENİDEN FAALİYET ÖNERİSİ
The Economist, enerji alanındaki önerilere de yer verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus doğal gazının Avrupa'ya satışının yeniden başlatılmasının ve Kuzey Akım boru hattının tekrar faaliyete geçirilmesinin önerildiği iddia edildi.
Haberde görüşüne başvurulan ABD'li bir kaynak ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı "teslim olmaya zorlamaya çalışmadığını" savundu.
ST. PETERSBURG'DA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 21 Ekim'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya gelmişti. Görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm arayışları ele alınmıştı.