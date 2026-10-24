5 ŞÜPHELİ VE KORUMA SORGUDA

Soruşturma sürerken, Mustafa Sarıgül ve korumasının basına sızan görüntüleri için "montaj" raporu aldırılması karşılığında 200 bin dolar istendiği iddiasıyla yeni bir operasyon yapıldı. Koruma ve 5 şüphelinin sorguları sürüyor.

Soruşturma dosyasında milyonlarca euroluk para transferlerine ilişkin detaylar yer aldı.

32 MİLYON EUROLUK YALI VE 100 MİLYON EURO HAVALE

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada devasa finansal trafik gözler önüne serildi.

Müştekilerin beyanlarına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.

BLOKENİN KALKMASI İÇİN TEKNE OYUNU

100 milyon euroluk havale üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin devreye sokulduğu aktarıldı. Müştekiler, 1.5 milyon euro değerindeki teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini, ancak devir bedelinin ödenmediğini ve 100 milyon euroluk havaledeki blokenin de çözülmediğini ileri sürdü.

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ

Sevk yazısındaki en dikkat çekici maddelerden biri de 1 milyar euroluk fon iddiası oldu. Mustafa Sarıgül ve özel bir bankanın Şube Müdürü Cavidan Tanrah Artuner'in katıldığı çevrim içi toplantıda, Sarıgül'ün sahip olduğu kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getirmeyi vaat ettiği kaydedildi.