Sarıgül dosyasında kritik detay! Ailenin mal varlığını kaçırmaya çalışan 9 emanetçi deşifre edildi
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında ailenin mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak için kasa vazifesi gören ve emanetçilik yapan 9 isim deşifre edildi. Savcılığın şüphelilerle ilgili sevk yazısında milyonlarca euroluk para trafiği anlatılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında ailenin mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmaya aracılık eden ve aileye "kasalık ile emanetçilik" yaptığı belirlenen 9 kritik isim deşifre edildi.
Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel ile 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, savcılığın sevk yazısında, 32 milyon euroluk yalı için 100 milyon euroluk havale, paraya konulan blokeyi çözmek için devredildiği ancak bedelinin ödenmediği ileri sürülen 1.5 milyon euroluk tekne ve 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi yer aldı.
AİLENİN "KASA VE EMANETÇİLERİ" TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturmada; Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamındaki araştırmalar sonucunda, aileye ait mal varlığı değerlerine kasalık ve emanetçilik yaptığı tespit edilen 9 isim sevk yazısına girdi. Bu kişilerin Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem olduğu kaydedildi.
Sevk yazısında, söz konusu isimlerin mal varlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu vurgulandı.
AĞIREL BELGELERİ İLETTİ SARIGÜL TEHDİTLER YAĞDIRDI
Görüşmeler neticesinde yurt dışında kurulan bir şirketler grubunun, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzaladığı belirtildi.
Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini belirten Alman müştekilerin, ellerindeki delil ve ses kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel'e verdikleri; Ağırel'in belgeleri Mustafa Sarıgül'e iletmesinin ardından ise sürekli tehdit telefonları aldıklarını savcılığa bildirdikleri aktarıldı.
5 ŞÜPHELİ VE KORUMA SORGUDA
Soruşturma sürerken, Mustafa Sarıgül ve korumasının basına sızan görüntüleri için "montaj" raporu aldırılması karşılığında 200 bin dolar istendiği iddiasıyla yeni bir operasyon yapıldı. Koruma ve 5 şüphelinin sorguları sürüyor.
32 MİLYON EUROLUK YALI VE 100 MİLYON EURO HAVALE
Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada devasa finansal trafik gözler önüne serildi.
Müştekilerin beyanlarına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.
BLOKENİN KALKMASI İÇİN TEKNE OYUNU
100 milyon euroluk havale üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin devreye sokulduğu aktarıldı. Müştekiler, 1.5 milyon euro değerindeki teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini, ancak devir bedelinin ödenmediğini ve 100 milyon euroluk havaledeki blokenin de çözülmediğini ileri sürdü.
1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ
Sevk yazısındaki en dikkat çekici maddelerden biri de 1 milyar euroluk fon iddiası oldu. Mustafa Sarıgül ve özel bir bankanın Şube Müdürü Cavidan Tanrah Artuner'in katıldığı çevrim içi toplantıda, Sarıgül'ün sahip olduğu kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getirmeyi vaat ettiği kaydedildi.
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