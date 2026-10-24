Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışa geçerek, 2022 yılından bu yana ilk kez megavatsaat başına 90 euroyu aştı. Son bir aydaki artış yüzde 20'yi bulurken, bu Avrupa'da doğalgazın Türkiye'ye göre ortalama üç kat daha pahalıya tüketilmesi anlamına geliyor. 100 metreküp doğalgaz tüketen bir Avrupalı 5 bin 807 (11.23 euro) öderken, Türkiye'de aynı miktarda gaza bin 779 TL tutarında bir fatura çıkıyor. İsveç vatandaşları 100 metreküp için 17 bin 790 TL (34.4 euro) ile Avrupa'da zirvede yer alıyor.

Enerjide yaptığı doğru hamlelerle arz güvenliği sorununu ortadan kaldıran Türkiye, kış öncesi doğalgazda da fiyatların uygunluğu anlamında Avrupa'ya fark attı. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail- ABD ile İran arasında devam eden savaşın Hürmüz Boğazı'na olan etkileri nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları cep yakar seviyeye ulaştı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları son bir ayda yüzde 20 zamlandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Türkiye komşularıyla imzaladığı uzun dönemli kontratlar, enerji çeşitlendirmesi ve depoları sayesinde bu kışı da doğalgazda en ucuz fiyatlarla atlatan ülke olacak. Türkiye'de doğalgaz konutlarda kilovatsaat başına 3.44 euro olarak fiyatlandırılırken, bu rakam Avrupa genelinde ortalama 11.23 euro. Yani doğalgaza Avrupa'daki hanelerde Türkiye'den üç kat daha fazla ödeme yapılıyor. Türkiye, Ukrayna ve Macaristan'ın ardından doğalgazı ucuza tüketen üçüncü ülke konumunda yer alıyor.