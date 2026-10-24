Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ni sarsan rüşvet skandalında önemli detaylar ortaya çıktı. Kumluca'da 2.5 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin ardından mağdur çiftçiler için "Yara sarma" söylemiyle düzenlenen 6 milyon 900 bin liralık sera naylonu ihalesinin verildiği, Kumluca merkezli Seratech Enerji Şirketinin sanık sahibi Abdülkadir Küçükyılmaz, itirafçı olunca, yaşananların perde arkasını anlattı.

İTİRAFÇILAR ANLATTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, hortum afeti sonrası Büyükşehir Belediyesi'nden arandığını ve çok acil üreticilere dağıtılması için sera naylonu istendiğini anlatan Küçükyılmaz "Belediyede bütçe olmadığı gerekçesiyle ödemeler aksatılıyordu. Hem şirketim adına kazandığımız ihale karşılığında hem de gayri resmi ortağı olduğum Trua firmasıyla yaptığımız doğrudan temin işlerinde biriken hakedişlerin zamanında ödenmesi için, belediyeyle iyi ilişkilerini bildiğim ve "Bu işi hallederim" diyen Mehmet Okan Kaya'ya 9,7 milyon TL gönderdim. Bu ödeme tek bir ihale için değil, 2021-2023 arasında Trua Enerji firması üzerinden alınan 10-15 farklı doğrudan temin işinin aksayan hakedişlerini tahsil edebilmek amacıyla yapıldı" dedi.

DEPREM İSTİSMARI VE DÜĞÜN MASRAFI SKANDALI



Yine itirafçı olan sanık iş adamı Kenan Dirman ise Hatay Depremi'nin acılarının nasıl bir rant kapısına çevrilmek istendiğini anlattı.

Depremden birkaç ay sonra Abdülkadir Küçükyılmaz'ın iş yerine geldiğini anlatan Dirman, "Benden deprem bölgesine malzeme gönderiyormuş gibi göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesine 30 milyon liralık fatura kesmemi istedi. Nedenini sorduğumda ise, 'Mehmet Okan Kaya, Muhittin Böcek'in oğlunun düğününde yaptığı masrafını çıkaracak. Faturalar bundan dolayı lazım. Doğrudan teminlerinde miktarı artarak, 5 milyon lira civarına çıktı. 6 fatura ile bu işi halledebilir misin?' diye sordu. Kabul etmeyince, 30 milyon fatura kesersem yüzde 10'unu yani 3 milyon lirayı bana vereceklerini söyledi. Yine kabul etmedim. Deprem ile ilgili hassasiyetimden dolayı deprem bölgesine malzeme gönderme işlemi var ise herhangi bir kar gütmeden malzeme gönderebileceğimi de söyledim" dedi.