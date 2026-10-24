Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve kayınpederinden 3 milyarlık başvuru: Fon kazancını iade edecekler!
Fon soruşturmasında Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar lira kâr elde eden şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Yurt dışında bulunan ve soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini iletti. Başsavcılık, avukatları iade işlemleri için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası fonlarında gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tera fonlarından 3 milyar liraya yakın kâr elde ettikleri belirlenen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup, kazançlarını iade etmek için başvuru yaptı.
MELİS SÜTŞURUP 2.35 MİLYAR TL İLE ZİRVEDE
Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı saptandı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.
Sandal, sadece Tera TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr ile 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında 1'inci sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi. Aynı fon trafiğinde öne çıkan baba Cihan Sütşurup'un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırarak giriş yaptığı tespit edildi. Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ile gerçek kişiler kâr sıralamasında 6'ncı sırada yer buldu. Resmi kayıtlara göre Cihan Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında 72 milyon 757 bin TL kalan bakiye bulunuyor.
TEKLİF AVUKATLARDAN GELDİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre baba ile kızı toplamda Tera fonundan 2 milyar 994 milyon lira kâr ettikten sonra yurt dışına çıktı. Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. Avukatlar, Sütşurup ailesinin "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini dile getirdi.
Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. TMSF'ye yönlendirilen sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların tespiti önümüzdeki günlerde netlik kazanmış olacak.
FON SORUŞTURMALARINDA SON DURUM
Öte yandan fon soruşturmasında vatandaşın parasına göz diken 99 kişi tutuklandı. Devlet, servetlerini yurt dışına kaçıranları da takibe aldı. Bu paraların iade işlemleri başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş dahil gözaltına alınan 31 kişiden 16'sı önceki gece adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanallar arasında Alnus Yatırım'ın sahibi Seyit Tahir Özek, Mustafa Terzi, Çetin Genç, Eren Yeşilyurt ve Hakan Avdan gibi şüpheliler de yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısının 99'a çıktığını açıkladı.
ESKİ MÜDÜR GÖZALTINDA
Bu arada soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Çakmak hakkında, Türkiye Sigorta'nın fona yatırımları karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar aldığı yönünde suçlama yöneltildi.
İKİ MİLYARLIK PUSULA
Borsa ve fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, İsviçre'den sonra İngiltere'ye de milyarlarca lira kaçırdığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonunda Turhan'la bağlantılı iki şirketin, Londra'daki Barclays Bank'a 29.2 milyon sterlin (2 milyar lira) aktardığı belirlendi. Türkiye, bu paraların iadesi için işlem başlattı.