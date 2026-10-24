İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası fonlarında gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tera fonlarından 3 milyar liraya yakın kâr elde ettikleri belirlenen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup, kazançlarını iade etmek için başvuru yaptı.

MELİS SÜTŞURUP 2.35 MİLYAR TL İLE ZİRVEDE Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı saptandı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi.

Sandal, sadece Tera TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr ile 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında 1'inci sırada yer aldı. Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi. Aynı fon trafiğinde öne çıkan baba Cihan Sütşurup'un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırarak giriş yaptığı tespit edildi. Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ile gerçek kişiler kâr sıralamasında 6'ncı sırada yer buldu. Resmi kayıtlara göre Cihan Sütşurup'un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında 72 milyon 757 bin TL kalan bakiye bulunuyor.

Melis Sütşurup ve Cihan Sütşurup

TEKLİF AVUKATLARDAN GELDİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre baba ile kızı toplamda Tera fonundan 2 milyar 994 milyon lira kâr ettikten sonra yurt dışına çıktı. Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. Avukatlar, Sütşurup ailesinin "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini dile getirdi.

Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi. TMSF'ye yönlendirilen sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların tespiti önümüzdeki günlerde netlik kazanmış olacak.