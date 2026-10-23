İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü. Fotoğraf: AA

EL HALİL'E SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'de 2 İsrail askerinin öldüğü çatışmanın faillerinin bulunduğu bölgeye saldırıların yoğunlaşacağı duyuruldu.

Bölgeye yönelik askeri faaliyetlerin "birkaç gün daha devam edeceğini" aktaran İsrail ordusu, El Halil'de askeri operasyon bölgesinde bulunan Filistinlilerin arama ve sorgulama sonrasında belirlenen üç noktadan ayrılmalarına izin verileceğini kaydetti.

Askeri operasyon adı altındaki baskınların ve saldırıların, İsrail iç istihbarat teşkilatı "Şin-Bet (Şabak), sınır polisi ve sivil idarenin işbirliğiyle" düzenlendiği bildirildi.

İSRAİL ORDUSU EL HALİL'E GİRDİ

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun 20 askeri araçla El Halil'e girerken işaret fişekleri ateşlediği bilgisini verdi.

ABLUKA ALTINA ALDILAR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ve Walla internet sitesinde yer alan haberlerde, ordunun El Halil ve Halhul bölgelerinin "askeri kordona" alındığı, kentlere giriş ve çıkışları yasakladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu kısıtlamaların geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri ve Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun, "yeni eylemleri önleme" iddiasıyla Batı Şeria genelinde "Gri Sürgüler" adı verilen askeri bir uygulamayı devreye soktuğu, Nablus, Cenin ve Eriha dahil Filistinlilere ait araçları aramaya başladığı aktarıldı.

İsrail Kanal 13 televizyonu da ordu birlikleri ile sınır polisinin El Halil kenti ile çevre köylerde saldırı operasyonlarına başladığını, Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlendiğini, ordunun geniş çaplı gözaltı dalgaları gerçekleştirdiğini aktardı.