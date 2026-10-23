İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Çaycı.

"GÜVENLİK AÇIĞININ BULUNMASI VERİLERİN SIZDIRILDIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Doç. Dr. Berk Çaycı, PHP2Shell gibi güvenlik açıklarının teknik bir risk oluşturduğunu ancak bu durumun doğrudan gerçekleşmiş bir veri ihlali gibi sunulmaması gerektiğini vurguladı. Çaycı, dijital mahremiyetin bireylerin kişisel verilerinin hangi amaçla toplandığını, nasıl işlendiğini ve nerede saklandığını kontrol edebilme hakkı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kişisel veri denildiğinde yalnızca bireylere ait veriler anlaşılabilmektedir. Ancak bireylerin dijital ortamlardaki kimlikleri de tıpkı fiziksel ortamdaki gibi toplumsal ilişkilerini ve çeşitli hizmetlere erişimlerini şekillendirmektedir. Bu noktada güvenlik zafiyetini yalnızca teknik bir sorun olarak değerlendirmek hata olacaktır.

Dijital mahremiyet ve kişisel verilerin korunması, bireylerin dijital ortamlarda kendilerine ilişkin kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını, nasıl toplandığını, işlendiğini, saklandığını ve paylaşıldığını bilme ve tüm bunlar üzerinde kontrol sahibi olabilme hakkını ifade etmektedir. Bu nedenle bir sistemde güvenlik açığının tespit edilmesi, mutlaka o sistemin saldırıya uğradığı anlamına gelmez. Güvenlik açığının tespit edilmesi ile veri ihlali konuları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bu karışıklık, vatandaşların gereksiz endişeye kapılmasına ve güvenlikle ilgili tehditlerin doğru değerlendirilmesinin zorlaşmasına neden olabilmektedir.

Dijital güvenliğe ilişkin kamusal iletişimde olası risklerle doğrulanmış olayların birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü dijital mahremiyetin korunması kadar kamuoyunun mevcut riskler ve karşılaşılabilecek tehditler konusunda doğru ve güvenilir bilgiye erişebilmesi de önemlidir."

SODİMER Başkanı Levent Eraslan da açığın ciddiyetine dikkat çekmekle birlikte panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi:

"Bu güvenlik açığının bulunması, her vatandaşın kişisel verilerinin sızdırıldığı anlamına gelmez. Bir vatandaşın kimlik, telefon veya banka bilgilerinin gerçekten ele geçirilip geçirilmediği, ilgili sistemin açık karşısındaki durumuna ve teknik olay incelemesine bağlıdır. Paniğe değil, teknik kontrole ve hızlı güvenlik güncellemelerine ihtiyaç vardır."