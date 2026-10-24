Özlale, Öztrak, Selvi ve FETÖ aynı paltoda! Albayraka zincirleme iftiranın kronolojisi: İkinci 17/25 kumpasının firari işbirlikçileri Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"İnsanları, yapay bir gündemle oyalayıp, arkada dönen gerçekleri gizleme taktiğine "Cambaza bak cambaza oyunu!" deniyor. Özellikle siyaset alanında gündem saptırma ve hedef şaşırtma durumlarını tanımlamak için kullanılıyor.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın ismini, bugünkü fon hadisesi ile yan yana getirmeye çalışan niyeti bozuk odakların sergilediği oyun budur. Bir taşla, birden çok kuş vurma hatta kuş katliamı yapma çabasıdır!

Peki ama neden?

1- Ortada, gündemin sıcaklığından istifade etme fırsatçılığı ve itibar suikasti girişimi söz konusudur.

2- Malûm konunun sıkıntılı olduğu biline biline; "Biz, siyaseten dile getirdik" veya "Sadece soru sorduk" demek, inandırıcı olmadığı gibi samimiyetsizdir de.

3- Fon problemi çözüm yoluna girmişken, durup dururken ve alâkasız biçimde Albayrak ismini ileri sürmek, "kamuoyunda istifham uyandırma" amacına hizmet etmektir. "Haa, demek ki o da..." diye başlayacak haksız bir o kadar da önyargılı cümlelere zemin hazırlamaktır.

4- CHP'den Yeni Partili belediyelere uzanan ve yargılaması devam eden rüşvet, irtikap, imar yolsuzluğu vb. suçları perdeleme, halkın dikkatini dağıtma hamlesidir.

5- Ve nihayet... Berat Albayrak gibi mutemet bir aktörü, aktif siyasetten çekildikten 6 yıl sonra tartışmaya açtırma teşebbüsü; Cumhurbaşkanımızın güven duyduğu isimleri budayarak O'nu yalnızlaştırma, gelecek günlerin önünü kesme projesini de çağrıştırmaktadır!

Berat Albayrak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Kaldı ki...

Hali hazırda üstesinden gelinmekte olan fon sorunu üzerinden, muhtelif bürokratları bahane ederek, Albayrak döneminde atandıkları iddiasından yola çıkmak başlı başına garabettir. Bu mantığa göre... Örneğin, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın bürokrat olduğu yıllarda üstlendiği kritik üst düzey görevleri gerekçe göstererek sonradan ortaya çıkan ekonomik/finansal krizlerle onun işgal ettiği makamlar arasında bağ kurmak, kendisini şahsen sorumlu tutmak da mümkün hale gelecektir!

Bir diğer mesaj biraz da içe dönüktür:

"Faturayı, 6 yıl öncesine kesmeyi denemek, ne mümkündür ne de doğrudur!""

BÜLENT ERANDAÇ: "MİLLİ EKONOMİYE KUMPAS"

Takvim yazarı Bülent Erandaç ise "Milli Ekonomiye Kumpas" başlıklı yazısında, Berat Albayrak'a yönelik iddiaların arkasında Türkiye'nin ekonomi ve enerji politikalarına uzanan daha geniş bir hesaplaşma bulunduğunu savundu. Erandaç, Albayrak'ın görev yaptığı dönemde hayata geçirilen Millî Enerji ve Maden Politikası'nı, yerli sondaj filosunun kurulmasını ve Türkiye'nin altın rezervlerinin ülkeye getirilmesine yönelik adımları hatırlattı. Albayrak'ın küresel finans çevreleriyle yaşadığı görüş ayrılıklarının da hedef alınmasında etkili olduğu görüşüne yer veren Erandaç, fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaların Erdoğan ailesini hedef alan siyasi bir boyut taşıdığını öne sürdü. Berat Albayrak’ın milli hamleleri kimlere dokundu! Londra’dan millî filoya saldırıların şifreleri Erandaç'ın yazısı şu şekilde:



"Türkiye ne zaman tarihî hamleler yapsa, malum karanlık mahfiller tarafından hemen bayat bir senaryo devreye sokuluyor. Karşımızda yalnızca yerli ve millî duruşa duyulan hayasızca bir saldırı bulunuyor. Son günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan saldırılar, bu organize kötülüğün ve sistematik itibar suikastının en taze örneğidir.

Sahneye ilk olarak Yeni Parti'den Ümit Özlale çıkıyor; sızdırılmış veriler ve yapay zekâya hazırlatıldığı öne sürülen kurgusal tablolar üzerinden bir ilişki ağı servis ediyor. Hemen ardından CHP'li Faik Öztrak, çeşitli aforizmalarla bu kurguyu büyütmeye teşebbüs ediyor. Geçmişte ABD-IMF bağlantıları ve "128 milyar dolar" tartışması üzerinden siyasi bir kumpas kurulduğunu savunanlar, bugün yeni bir mali soruşturma üzerinden aynı dezenformasyon mekanizmasını işletmek istiyorlar. Çünkü meselelerinin yalnızca fon vurguncularının açığa çıkarılması olmadığı apaçık ortada.

Eğer amaç gerçekten adaletin sağlanması olsaydı, Berat Albayrak'ın bizzat dile getirdiği, "Kimin ihmali varsa, kim haksız kazanç sağladıysa en ağır şekilde cezalandırılsın" çağrısına destek verirlerdi. Ancak bu yaklaşımın Türkiye'de ekonomik kaos oluşturma amacı bulunuyor.