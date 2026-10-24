Milli basını açıkça hedef gösterip hemen peşinden yandaşlarına sokak çağrısı yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in içine düştüğü bu kontrolsüz öfkenin ve telaşın ardındaki sis perdesi aralandı: A Haber'in tek tek patlattığı skandallar ve ifşa ettiği kirli sırlar… Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, köşesinde Özel'in A Haber'i neden acilen susturmak istediğini ve basına savurduğu tehditlerin arkasında yatan büyük korkunun anatomisini yazdı.

ÖZEL'İN BÜYÜK KORKUSU: KİRLİ SIRLAR TEK TEK İFŞA OLUYOR Özgür Özel'in doğrudan A Haber'i hedef tahtasına oturtması, üzeri örtülmek istenen gerçeklerin ve parti içindeki çürümüşlüğün gün yüzüne çıkmasından kaynaklandığını yazan Yüksel Aytuğ, köşeye sıkıştıkça iftira siyasetine sarılan Özel cephesindeki bu telaşı şu ifadelerle anlattı: "A Haber'e niye çattığını artık sokaktaki çocuk bile biliyor: Partisindeki her türlü yolsuzluğu, vurgunu, soygunu, rüşveti, rezaleti cesurca ortaya koyduğu için... Peki A Haber'in bugüne kadar yaptığı hangi haber, kamuoyuna sunduğu hangi dosya yalan çıktı? Hiçbiri... Ama Özgür Özel yandaşları son bir hafta içinde yeni ve eski üç bakana resmen iftira attı. Yalanları ortaya çıktı ama en ufak bir pişmanlık göstermeyecek, özür dilemeyecek kadar yüzsüzdüler."