Kirli sırlar patlayınca panik başladı: Basına açık tehdit, yandaşlarına kaos çağrısı! Özgür Özel neden A Haber’i susturmak istiyor?
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde patlak veren skandalların ve iftira siyasetinin kamuoyuna deşifre edilmesinin ardından hedefine yine milli basını aldı. A Haber’e parmak sallayarak açıkça gözdağı vermeye kalkışan Özel, kutuplaştırıcı üslubunu bir adım öteye taşıyıp yandaşlarını sokağa davet ederek yeni bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalıştı.
Milli basını açıkça hedef gösterip hemen peşinden yandaşlarına sokak çağrısı yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in içine düştüğü bu kontrolsüz öfkenin ve telaşın ardındaki sis perdesi aralandı: A Haber'in tek tek patlattığı skandallar ve ifşa ettiği kirli sırlar… Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, köşesinde Özel'in A Haber'i neden acilen susturmak istediğini ve basına savurduğu tehditlerin arkasında yatan büyük korkunun anatomisini yazdı.
ÖZEL'İN BÜYÜK KORKUSU: KİRLİ SIRLAR TEK TEK İFŞA OLUYOR
Özgür Özel'in doğrudan A Haber'i hedef tahtasına oturtması, üzeri örtülmek istenen gerçeklerin ve parti içindeki çürümüşlüğün gün yüzüne çıkmasından kaynaklandığını yazan Yüksel Aytuğ, köşeye sıkıştıkça iftira siyasetine sarılan Özel cephesindeki bu telaşı şu ifadelerle anlattı:
"A Haber'e niye çattığını artık sokaktaki çocuk bile biliyor: Partisindeki her türlü yolsuzluğu, vurgunu, soygunu, rüşveti, rezaleti cesurca ortaya koyduğu için... Peki A Haber'in bugüne kadar yaptığı hangi haber, kamuoyuna sunduğu hangi dosya yalan çıktı? Hiçbiri... Ama Özgür Özel yandaşları son bir hafta içinde yeni ve eski üç bakana resmen iftira attı. Yalanları ortaya çıktı ama en ufak bir pişmanlık göstermeyecek, özür dilemeyecek kadar yüzsüzdüler."
"KENDİSİNE YAKIŞANI YAPTI, PARMAK SALLADI"
Basın özgürlüğünü hiçe sayarak açıkça tehditler savuran Özgür Özel'in bölücü ve kutuplaştırıcı bir taktiğe sığındığını ifade eden Aytuğ, söz konusu tavrı sert sözlerle eleştirdi:
"Özgür Özel, yine 'kendisine yakışanı' yaptı. Bir basın kuruluşunu, A Haber'i açıkça tehdit etti. 'Böyle yapmaya devam ederseniz...' diye parmak sallamayı da ihmal etmedi. Yetinmedi, memleketi bölmeye doyamayıp, bu sefer de medyayı kendince ikiye ayırarak, yandaşlarını bir kez daha sokağa çağırdı."
"TEHDİTLER GAZETECİLERİN DEPOSUNA YAKIT OLUYOR"
Siyasetçilerin baskı ve parmak sallama siyasetiyle medyayı sindiremeyeceğini vurgulayan Aytuğ, bu tür saldırıların hakikatin peşindeki milli basını yıldıramayacağını aksine kararlılığını artıracağını kaydetti:
"Özgür Özel ve onun gibi düşünenler iyi bilmeli ki; özgür basına yönelik her saldırı, her tehdit, doğrunun yanında duran gazetecilerin deposuna yakıt oluyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki, A Haber ve mensubu olduğu Turkuvaz Medya, bu saldırılardan ivmelenerek gerçeklerin üzerine daha büyük bir kararlılıkla gidecektir."
"KİMİ KAOS YARATMAK İÇİN SOKAĞA ÇAĞIRIR, KİMİ DARBEYİ BASTIRIR"
Yazısının sonunda Özel'in toplumu kışkırtmaya yönelik sokak çağrısını irdeleyen Aytuğ, milletin kaos simsarlarına geçit vermeyeceğini net bir kıyaslamayla dile getirdi:
"Özgür Özel'in sokak çağrısına gelince: Kiminin çağrısı, duvara çarpıp kulağına geri döner, kiminin çağrısı koca bir milleti tanklara, uçaklara karşı sokağa döker. Kimi halkı kışkırtıp, kaos yaratmak için sokağa çağırır, kimi iki cümlesiyle darbeyi bastırır."