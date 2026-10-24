Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan iş yerlerinde 4 bin 211, daha çok personeli olan yerlerde 8 bin 422 lira. Asgari ücret yüzde 28.4 artarsa, stajyerlere ödenen ücret 5 bin 407-10 bin 814 liraya ulaşacak. Yüzde 33.7 artış ise bu tutarları sırasıyla 5 bin 630-11 bin 261 lira yapacak.

Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da yükselecek. Eğer asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 6 aydan az çalışan için 2 haftalık ödeme 12 bin 984 liradan 16 bin 672 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 4 haftalık ödeme 25 bin 969 liradan 33 bin 345 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 6 haftalık ödeme 38 bin 954 liradan 50 bin 17 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 8 haftalık ödeme 51 bin 939 liradan 66 bin 690 liraya yükselecek. Yüzde 33.7 artış halinde ise asgari ücretlinin 2 haftalık ihbar tazminatı 17 bin 360 lira olacak.

İŞ ARAYANLAR

Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olup iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor.

Asgari ücret yüzde 28.4 artarsa iş arama yardımı 3 bin 604, işe yerleşme desteği 14 bin 136 liraya yükselecek. Yüzde 33.7 zam halinde ise iş arama yardımı 3 bin 753, işe yerleşme yardımı 14 bin 720 lira olacak.

Stajyer ücretleri ve iş arama desteklerinde de artış bekleniyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK

Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıyı artıracak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak. Halen 990,9 olan en düşük işçi payı, asgari ücret yüzde 28.4 artarsa bin 272, yüzde 33.7 zamlanırsa bin 324 liraya çıkacak.

ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ.

Annelere doğum izninde 168 gün için en az 123 bin 312 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 158 bin 332 liraya, yüzde 33.7 artarsa 164 bin 868 liraya yükselecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor.

İŞKUR, halen her ay için 16 bin 389 bin lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 21 bin 44, yüzde 33.7 artarsa 21 bin 912 liraya çıkacak. İşçi, asgari ücretliyse ve bu ücret yüzde 28.4 artarsa işverenden de aylık 14 bin 37 lira yerine 18 bin 24 lira alacak. Yüzde 33.7 artış halinde ise bu tutar 18 bin 768 lira olacak.

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