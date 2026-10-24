Ocak 2027 asgari ücret zammı tüm ödemeleri değiştirecek! İşsizlik maaşı, kıdem, BES için yeni rakamlar
Yeni asgari ücret heyecanı başlarken, belirlenecek tutar çalışan-çalışmayan hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin rapor parası ve tazminatına kadar pek çok kazanç değişecek...
Milyonlar yeni yıla yeni gelirle başlayacak. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak asgari ücret aralık ayında belirlenecek. Yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. İşte asgari ücretin artıracağı kazançlardan bazıları...
ÜCRETLER
Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretlilerin maaşı artarken, daha yüksek kazananların zam oranları da işverenleri tarafından belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.
Asgari ücret eğer OVP'deki yüzde 28.4'lük 2026 TÜFE tahmini yansıtılırsa net 36 bin 48, brüt 42 bin 410 liraya çıkacak. 2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33.7'lik artış kadar zam yapılması halinde ise net ücret 37 bin 536, brütü 44 bin 161 lira olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI
Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.
Net işsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 13 bin 111, en çok 26 bin 223 lira. Asgari ücret yüzde 28.4 artırılırsa damga vergisi kesilmiş olarak yeni yılda işsizin eline en az 16 bin 835, en çok 33 bin 670 lira geçecek. Yüzde 33.7'lik artış halinde ise net işsizlik maaşı 17 bin 530-35 bin 60 lira aralığına çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI
En düşük kıdem tazminatı asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretliye, çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 32 bin 779 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret ocakta yüzde 28.4 artarsa yıllık en düşük tazminat net 42 bin 88 lira olacak. Bu tutar yüzde 33.7 artış halinde ise 43 bin 825 lira olacak.
İHBAR TAZMİNATI
Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da yükselecek. Eğer asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 6 aydan az çalışan için 2 haftalık ödeme 12 bin 984 liradan 16 bin 672 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 4 haftalık ödeme 25 bin 969 liradan 33 bin 345 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 6 haftalık ödeme 38 bin 954 liradan 50 bin 17 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 8 haftalık ödeme 51 bin 939 liradan 66 bin 690 liraya yükselecek. Yüzde 33.7 artış halinde ise asgari ücretlinin 2 haftalık ihbar tazminatı 17 bin 360 lira olacak.
STAJYER ÜCRETİ
Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan iş yerlerinde 4 bin 211, daha çok personeli olan yerlerde 8 bin 422 lira. Asgari ücret yüzde 28.4 artarsa, stajyerlere ödenen ücret 5 bin 407-10 bin 814 liraya ulaşacak. Yüzde 33.7 artış ise bu tutarları sırasıyla 5 bin 630-11 bin 261 lira yapacak.
İŞ ARAYANLAR
Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olup iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor.
Asgari ücret yüzde 28.4 artarsa iş arama yardımı 3 bin 604, işe yerleşme desteği 14 bin 136 liraya yükselecek. Yüzde 33.7 zam halinde ise iş arama yardımı 3 bin 753, işe yerleşme yardımı 14 bin 720 lira olacak.
BİREYSEL EMEKLİLİK
Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıyı artıracak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak. Halen 990,9 olan en düşük işçi payı, asgari ücret yüzde 28.4 artarsa bin 272, yüzde 33.7 zamlanırsa bin 324 liraya çıkacak.
ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ.
Annelere doğum izninde 168 gün için en az 123 bin 312 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 158 bin 332 liraya, yüzde 33.7 artarsa 164 bin 868 liraya yükselecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor.
İŞKUR, halen her ay için 16 bin 389 bin lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 21 bin 44, yüzde 33.7 artarsa 21 bin 912 liraya çıkacak. İşçi, asgari ücretliyse ve bu ücret yüzde 28.4 artarsa işverenden de aylık 14 bin 37 lira yerine 18 bin 24 lira alacak. Yüzde 33.7 artış halinde ise bu tutar 18 bin 768 lira olacak.
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