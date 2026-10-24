500 bin yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme yasalaştı! Ara ödeme için düğmeye basılıyor
Yüz binlerin merakla beklediği fon teklifi Meclis'te yasalaştı. Yasa yürürlüğe girer girmez ödeme için düğmeye basılacak. Kaynakların yeterli olması durumunda vatandaşlar parasının tamamını alacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, tasfiye kararı alınan fonlarda yatırımı bulunan 455 bin 758 yatırımcıyı yakından ilgilendiren düzenleme yasalaştı.
Peki, bundan sonra ne olacak? İşte 10 soru ve 10 yanıtta fon yasası:
1- YATIRIMCIYA ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, Başkan Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek. Daha sonra da yatırımcılara ara ödeme yapılması için düğmeye basılacak.
2 - TASFİYENİN KAPSAMI NE OLACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanlar adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek fonlar arasında Tera ve Pusula da bulunuyor.
3 - KÜÇÜK YATIRIMCI PARASININ HEPSİNİ ALABİLECEK Mİ?
Fon kaynakları yeterli ise vatandaşlar yatırımlarının tamamını geri alabilecek. Ancak fon kaynakları yeterli değilse 1 milyon liraya kadar olan net yatırımlar ödenecek.
4 - FON GELİRLERİ YETERSİZSE TASFİYE SÜRECİNDE ÖDEMELER HANGİ KRİTERE GÖRE YAPILACAK?
Fon kaynakları sadece o fondaki yatırımcılar için kullanılacak. Kaynakların yetersiz olması hâlinde ödemelere en küçük yatırım tutarından başlanacak. Örneğin en küçük yatırım 10 bin lira ise ödemeler bu rakamdan başlayıp 100 bin, 200 bin şeklinde kademeli olarak 1 milyon liraya kadar çıkacak. Yatırımı 1 milyon lira ve altında olan yaklaşık 355 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.
5 - KİMLER ÖDEMEDEN YARARLANAMAYACAK?
Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarını işlediği tespit edilenlere fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
6 - FON PAY SAHİPLİĞİ NASIL BELİRLENECEK?
Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK kayıtları ile mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilecek.
7 - BLOKE EDİLENLERLE İLGİLİ NE YAPILACAK?
17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla düzenlemedeki tasfiye hükümlerine tabi olacak.
8 - FON VARLIKLARI NASIL TASFİYE EDİLECEK, ELDE EDİLEN GELİR NE YAPILACAK?
Fon varlıklarının tasfiyesinde mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi için çaba harcanacak. Tasfiye sürecinde tahsil edilen tutarlar, fonun yönetim ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra tasfiye mal varlığına dâhil edilecek. Tasfiyenin tamamlanmasından sonra tahsil edilen tutarlar ise mükerrer ödemeye yol açmayacak şekilde geri kazanım hesabına aktarılacak.
9 - YÜKSEK VE HAKSIZ KAZANÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?
Belirlenen oranları aşan tutarda getiri elde edenler, SPK tarafından ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade yapabilecek.
10 - FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULABİLECEK Mİ, ZARARDAN ÖNCELİKLİ KİM SORUMLU OLACAK?
Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.
Kanunla ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında el konulan veya müsadere edilen mal varlığı değerlerinin, fonla hukuki ve ekonomik bağlantısı bulunduğu ölçüde geri kazanım sistemine dâhil edilmesi sağlanacak. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Kişilerin görevlerinden ayrılmış olmaları sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.
HABER: ZÜBEYDE YALÇIN
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