Peki, bundan sonra ne olacak? İşte 10 soru ve 10 yanıtta fon yasası:

1- YATIRIMCIYA ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, Başkan Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek. Daha sonra da yatırımcılara ara ödeme yapılması için düğmeye basılacak.

Yatırım fonlarına ilişkin düzenleme Meclis'ten geçti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

2 - TASFİYENİN KAPSAMI NE OLACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından, bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanlar adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek fonlar arasında Tera ve Pusula da bulunuyor.

3 - KÜÇÜK YATIRIMCI PARASININ HEPSİNİ ALABİLECEK Mİ?

Fon kaynakları yeterli ise vatandaşlar yatırımlarının tamamını geri alabilecek. Ancak fon kaynakları yeterli değilse 1 milyon liraya kadar olan net yatırımlar ödenecek.