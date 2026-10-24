Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler" başlıklı araştırma, dijital bağımlılık tartışmasına farklı bir boyut kazandırdı. İstanbul'un 11 ilçesinde, 16 aileden anne, baba ve 13-25 yaş grubundaki çocuklar olmak üzere toplam 48 kişiyle görüşmeler yapıldı. Araştırmada, çocukların dijital alışkanlıklarını denetlemeye çalışan ebeveynlerin kendi teknoloji kullanımlarını kontrol etmekte zorlandıkları belirlendi.

ÇOCUĞA YASAK, KENDİNE SERBEST Araştırmanın en çarpıcı tespitlerinden biri, ebeveynlerin dijitalleşmeyi ağırlıklı olarak çocuklarına ait bir sorun olarak görmesi oldu. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden yoğun paylaşım yapan anne babalar, kendi ekran sürelerini göz ardı ederken çocuklarının telefon kullanımını sınırlandırmaya çalışıyor. Üstelik ebeveynler, çocuklarının dijital dünyada karşılaştığı içerikleri yeterince tanımıyor. Ebeveynler çocuklarına yasak koyarken kendi ekran sürelerini kontrol edemiyor. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir.) Denetim çoğunlukla ekran başında geçirilen süreyle sınırlı kalıyor. Bu çelişki, çocukların anne babalarına bakışını da değiştiriyor. Çocuklar, ebeveynlerinin kendilerine yeterince ilgi göstermediğinden ve anne babalık sorumluluklarını yerine getirmediğinden yakınıyor.