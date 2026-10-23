ABD Büyükelçisi Barrack'tan İran uyarısı: "Saldırı hafta sonu mümkün"
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İran’a yeni bir saldırının bu hafta sonu gerçekleşmesinin "kesinlikle mümkün" olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise Barrack’ın bu açıklamasından haberdar olmadığını söyledi.
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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İran'a yönelik yeni bir askerî saldırının bu hafta sonu gerçekleşmesinin "kesinlikle mümkün" olduğunu söyledi. Barrack'ın açıklamalarına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt gecikmedi. Trump, Büyükelçi Barrack'ın bu sözlerinden haberi olmadığını ifade etti.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya