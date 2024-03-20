Bodrum çıkarması

Birce Akalay'ın, birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdiği hatta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izlediği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ikili, geçtiğimiz hafta Bebek'te objektiflere yansıyınca her şey ortaya çıkmıştı. Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı. Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın paylaşımına sosyal medyadan beğeni ve yorum geldi.

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