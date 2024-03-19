Serumda mikroplastik tehlikesi

Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, mikroplastiklerle ilgili ortak bir çalışmaya imza attı. Çalışma kapsamında piyasada satılan PVC ve polipropilen ambalajlı serumlar incelendi ve bunların içerisindeki sıvılarda mikro plastik olup olmadığı araştırıldı. Sonuçta 1 litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğu anlaşıldı. Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Bu çalışmayla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk" ifadesini kullandı.

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