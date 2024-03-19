Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir markanın tanıtım daveti için Seul'e gitmişti. Markanın Türkiye yüzü olan Sarıkaya, tarzı, yürüyüşü ve pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Siyah elbisesi ve takılarıyla da dikkat çeken Sarıkaya'nın kafasından bant detayına ise tamamen kendisinin karar verdiği öğrenildi. Öte yandan aynı markanın, 2021'de Türkiye yüzü olan Sarıkaya, bu iş birliğinden 3.5 milyon lira kazanmıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre marka, güzel oyuncu ile yeniden anlaştı. Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon liraya sözleşme yenilerek markanın Türkiye'de yüzü olmayı sürdürdü.

ROTA TOKYO!

Güzel oyuncu Güney Kore'deki davetin ardından rotasını Seul'den, Japonya'nın Tokyo şehrine çevirdi. Burada tatil yapan Serenay Sarıkaya, pozlarıyla da herkesi mest etti. Ünlü oyuncunun Tokyo paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler yorumlarında, "Tokyo şu an nasıl bir mücevher barındırdığını biliyor mu acaba" ve "Ulusal aura bakanımız" gibi yorumlarda bulundu.