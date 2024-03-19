Galatasaray’da 64 maça çıkan Mauro Icardi 46 gol 19 asistle 65 gole katkıda bulundu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gollerini sıralamaya devam ediyor. Tecrübeli forvet Kasımpaşa maçında attığı 2 golle de alınan galibiyette önemli rol oynamış ve ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltmişti.

Yıldız futbolcu attığı gollerle de önemli bir başarıya imza attı. Galatasaray kariyerinde çıktığı 64 maçta 46 gol, 19 asistlik performans sergileyen Icardi, çıktığı maç sayısından daha fazla skor katkısında bulunmayı başardı. Geçen sezon da Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Arjantinli Santrfor sezonu 23 gol, 8 asistle tamamlamıştı. Bu sezon da tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 23 gol atan 31 yaşındaki futbolcu 1 gol daha atması durumunda Galatasaray formasıyla en çok gol attığı sezonu geride bırakmış olacak.