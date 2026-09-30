GAP Havalimanı'nda TEKNOFEST coşkusu: AKINCI, ATAK ve SOLOTÜRK Şanlıurfa semalarında buluşuyor
Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde binlerce kişi uzun kuyruklar oluştururken çocuklar hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi. Gösteri uçuşları, bilim şovları, teknoloji atölyeleri ve sahne etkinlikleriyle dolu festival, 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da kapılarını açtı.
Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali, ilk gününde yoğun katılıma sahne oldu. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerden gelen on binlerce teknoloji tutkunu, sabahın erken saatlerinden itibaren GAP Havalimanı'ndaki festival alanına akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu organizasyonda özellikle çocuklar, sergilenen hava araçlarının önünde fotoğraf çektirerek festivalin heyecanını yaşadı.
TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI
Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl Güneydoğu organizasyonuyla Şanlıurfa'da düzenleniyor. GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü.
Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen organizasyona Şanlıurfa halkının yanı sıra çevre illerden de on binlerce kişi katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen ziyaretçiler, girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Festival alanına giren çocuklar, özellikle hava araçlarına ilgi gösterdi. Uçak ve helikopterlerin önünde bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, havacılık etkinliklerini yakından takip etti.
GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİLER
Festivalin ilk gününde ziyaretçileri gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler bekliyor. Sahne hazırlıkları ve video gösterimleriyle başlayan programda, hava araçlarının gösteri uçuşları ve paraşüt atlayışları da yer alıyor.
İlk günün gökyüzü etkinlikleri kapsamında T-70 Paraşüt Atlayışı, BAYRAKTAR AKINCI gösteri uçuşu, Paramotor Gösteri Uçuşu ve S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu gerçekleştirilecek.
Programda ayrıca S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi, S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu ve BAYRAKTAR TB3 Gösteri Uçuşu da bulunuyor. Gökyüzündeki gösterilerin yanı sıra gün içerisinde sahnede bilim şovları düzenlenecek.
RESMİ AÇILIŞ SAAT 14.00'TE YAPILACAK
Festivalin resmî açılış töreni saat 14.00'te düzenlenecek açılış seremonisiyle gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise gökyüzü gösterileri hız kesmeden devam edecek.
Program kapsamında SH-70 Fastrope Gösterisi ve T-129 ATAK Gösteri Uçuşu yapılacak. NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu ve BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu da ziyaretçilerin takip edebileceği etkinlikler arasında yer alıyor.
S-70/CH47 Komando Harekâtı'nın ardından Hürjet ve Kaan Müzikali gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki programın dikkat çeken etkinliklerinden biri de F-16 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu olacak.
Günün ilerleyen saatlerinde SH-70 Paraşüt Atlayışı ve T-70 Gösteri Uçuşu da ziyaretçilerle buluşacak.
BİLİM ŞOVLARI SAHNELENECEK
TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji ve havacılık etkinliklerinin yanı sıra sanat ve eğlence programları da ziyaretçileri bekliyor.
Akşam saatlerine doğru ana sahnede etkinlikler devam edecek. İkinci bilim şovunun ardından çocukların sevdiği Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa sahne alacak.
Programda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tiyatrosu tarafından hazırlanan "İlk Işıktan Geleceğe" oyunu da sergilenecek. Sosyal Nod Bilgi Yarışması'nın ardından festivalin ilk gün etkinlikleri tamamlanacak.
191 BİN METREKARELİK ALANDA TEKNOLOJİ DENEYİMİ
Toplam 191 bin metrekarelik açık alanda kurulan festival, ziyaretçilere çok sayıda farklı deneyim sunuyor. Festival alanında dijital simülasyon alanları, eğitici atölyeler ve planetaryum gösterileri yer alıyor.
Şanlıurfa'nın tarihî mirasına atıfta bulunularak hazırlanan Göbeklitepe Deneyim Alanı da festivalin öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, teknoloji ve bilim etkinliklerinin yanı sıra bu özel alanda Göbeklitepe'ye ilişkin deneyim alanını da gezebilecek.
FESTİVAL 4 EKİM'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK
TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival alanına girişlerin tamamen ücretsiz olduğu bildirildi.
Yetkililer, giriş işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için ziyaretçilerin dijital kayıtlarını önceden tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.
HAVALİMANINA ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENİYOR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların festival alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kentin farklı noktalarından GAP Havalimanı'na ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor.
Ücretsiz ulaşım imkânıyla ziyaretçilerin festival alanına erişimi kolaylaştırılırken organizasyona katılımın festival boyunca artması bekleniyor.
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