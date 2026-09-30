Şanlıurfa'da gökyüzü gösterileri büyük ilgi gördü. (Foto: AA) RESMİ AÇILIŞ SAAT 14.00'TE YAPILACAK Festivalin resmî açılış töreni saat 14.00'te düzenlenecek açılış seremonisiyle gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise gökyüzü gösterileri hız kesmeden devam edecek. Program kapsamında SH-70 Fastrope Gösterisi ve T-129 ATAK Gösteri Uçuşu yapılacak. NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu ve BAYKAR TB2 AI Gösteri Uçuşu da ziyaretçilerin takip edebileceği etkinlikler arasında yer alıyor. S-70/CH47 Komando Harekâtı'nın ardından Hürjet ve Kaan Müzikali gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki programın dikkat çeken etkinliklerinden biri de F-16 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde SH-70 Paraşüt Atlayışı ve T-70 Gösteri Uçuşu da ziyaretçilerle buluşacak.

BAYRAKTAR AKINCI, TEKNOFEST'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi. (Foto: AA) BİLİM ŞOVLARI SAHNELENECEK TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji ve havacılık etkinliklerinin yanı sıra sanat ve eğlence programları da ziyaretçileri bekliyor. Akşam saatlerine doğru ana sahnede etkinlikler devam edecek. İkinci bilim şovunun ardından çocukların sevdiği Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa sahne alacak. Programda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tiyatrosu tarafından hazırlanan "İlk Işıktan Geleceğe" oyunu da sergilenecek. Sosyal Nod Bilgi Yarışması'nın ardından festivalin ilk gün etkinlikleri tamamlanacak.

Çocuklar, festival alanındaki hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi. (Foto: AA) 191 BİN METREKARELİK ALANDA TEKNOLOJİ DENEYİMİ Toplam 191 bin metrekarelik açık alanda kurulan festival, ziyaretçilere çok sayıda farklı deneyim sunuyor. Festival alanında dijital simülasyon alanları, eğitici atölyeler ve planetaryum gösterileri yer alıyor. Şanlıurfa'nın tarihî mirasına atıfta bulunularak hazırlanan Göbeklitepe Deneyim Alanı da festivalin öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, teknoloji ve bilim etkinliklerinin yanı sıra bu özel alanda Göbeklitepe'ye ilişkin deneyim alanını da gezebilecek.