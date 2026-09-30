İran darboğazda! Önce "araçsız salı" talimatı sonra lüks ithal otomobil yasağı: Pezeşkiyan talimatı verdi
İran'da lüks otomobil ithalatı Pezeşkiyan'ın verdiği talimatla durduruldu. Tahran alınan kararın yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olduğunu bildirdi. Ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceği açıklandı. Öte yandan Pezeşkiyan, enerji tasarrufu ve üretim sıkıntılarını gerekçe göstererek devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşıma araçlarıyla gitmelerini istemişti.
Enerji tasarrufu kapsamında devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşıma araçlarıyla gitmelerini isteyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu kez de lüks otomobil ithalatının durdurulması için talimat verdi.
LÜKS OTOMOBİL İTHALATI DURDURULDU
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, lüks otomobil ithalatının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla durdurulduğunu bildirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Atabek, otomobil ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atabek, "Cumhurbaşkanı'nın doğrudan talimatı ile yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olacak şekilde lüks otomobil ithalatı durduruldu." dedi.
ÖNCELİK DAHA EKONOMİK ARAÇLAR
İranlı Bakan ayrıca daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini söyledi.
"ARAÇSIZ SALI" TALİMATI: CİDDİYE ALIN
Pezeşkiyan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından üretim çarkının durmaması için önlemler aldıklarını belirtmiş, devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmelerini istemişti.
Herkesin imkânları ölçüsünde tasarruf konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini savunan Pezeşkiyan, "Araçsız salı günlerini ciddiye alın. Üretim çarkının durmaması için tasarruf tedbirlerine dikkat etmeliyiz" demişti.