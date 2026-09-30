Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! İşte transferdeki koz
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Bruno Fernandes, milli takım kampında sarı-kırmızılı taraftarın çağrısıyla karşılaştı. Portekizli yıldızın gülümseyerek verdiği yanıtın ardından Rafael Leao'nun videoya bıraktığı göz emojisi transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Galatasaray'ın son dört sezondaki şampiyonluk serisini sürdürmek için kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yaz transfer döneminde gündemine aldığı Bruno Fernandes konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Manchester United'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen transferin ardından Portekizli futbolcu, milli takım kampında bir Galatasaray taraftarının sürpriz çağrısıyla karşılaştı.
FERNANDES'TEN GÜLÜMSEYEN YANIT
Portekiz Milli Takımı'nın Norveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bir Galatasaray taraftarı, Bruno Fernandes'e "Come to Galatasaray" diye seslendi.
31 yaşındaki futbolcu ise taraftarın çağrısına gülümseyerek karşılık verdi.
O anların görüntüsü kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşılırken, Fernandes'in Galatasaray'a yönelik çağrı karşısındaki tepkisi sarı-kırmızılı taraftarların ilgisini yeniden artırdı.
LEAO'NUN GÖZ EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao'nun yaptığı etkileşim de gündeme geldi.
Portekiz Milli Takımı'nda Fernandes'in takım arkadaşı olan Leao, videonun altına göz emojisi bıraktı.
Bu hamle, Fernandes'in Galatasaray ihtimaline ilişkin gelişmelerin Portekiz Milli Takımı içerisinden de takip edildiği yönündeki yorumların yapılmasına neden oldu.
Manchester United'ın Bruno Fernandes'i kadroda tutmak istediği bilinirken, oyuncunun sözleşmesinin son dönemine yaklaşması transfer ihtimalinin ilerleyen süreçte yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.
Sky Sports da geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Fernandes'e ilgisini haberleştirmiş ve Portekizli yıldızın Manchester United ile kontratının son yılına girdiğini aktarmıştı.
Galatasaray'ın ilerleyen dönemde Fernandes için yeniden girişimde bulunması halinde Rafael Leao'nun da transfer sürecinde kullanılabilecek unsurlardan biri olması planlanıyor.
Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.