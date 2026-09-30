Galatasaray'ın son dört sezondaki şampiyonluk serisini sürdürmek için kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yaz transfer döneminde gündemine aldığı Bruno Fernandes konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmeyen transferin ardından Portekizli futbolcu, milli takım kampında bir Galatasaray taraftarının sürpriz çağrısıyla karşılaştı.

Galatasaray Bruno Fernandes'in peşinde. (Fotoğraf: AA)

FERNANDES'TEN GÜLÜMSEYEN YANIT Portekiz Milli Takımı'nın Norveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bir Galatasaray taraftarı, Bruno Fernandes'e "Come to Galatasaray" diye seslendi. 31 yaşındaki futbolcu ise taraftarın çağrısına gülümseyerek karşılık verdi. O anların görüntüsü kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşılırken, Fernandes'in Galatasaray'a yönelik çağrı karşısındaki tepkisi sarı-kırmızılı taraftarların ilgisini yeniden artırdı.