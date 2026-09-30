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Emlak Katılım'dan Katılım ve Birevim'in devir işlemleri için başvuru: Binlerce yatırımcıya kamu güvencesi

Ev ve araba almak için tasarruf finansmalarına yatırım yapan binlerce kişinin beklediği haber geldi. Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in devir işlemleri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldığını bildirdi. Sürecin kısa süre içerisinde nihayete ermesi bekleniyor. Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla olan şirketin, geçen yılın aynı döneminde sözleşme hacmi 61.8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

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Emlak Katılım'dan Katılım ve Birevim'in devir işlemleri için başvuru: Binlerce yatırımcıya kamu güvencesi

Borsadaki fon vurgunu soruşturması dalga dalga büyürken Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı devralıyor.

Binlerce yatırımcının merakla beklediği haber Emlak Katılım'dan geldi.

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in devir işlemleri için Rekabet Kurumuna başvuru yaptı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in devir işlemleri için Rekabet Kurumuna başvuru yaptı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

REKABET KURUMUNA BAŞVURU YAPILDI

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumuna başvuru yaptı.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde KAP açıklaması gelmiş, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası için sürecin kısa sürede tamamlanacağı bildirilmişti.

Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket Emlak Katım (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket Emlak Katım (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İLK KAMU İŞTİRAKİ

Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., geçen yıl temmuz ayında faaliyete başladı.

Tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen şirket, ilk yılında konut, araç ve iş yeri edinmek isteyen on binlerce ailenin finansman sürecine destek oldu. Şirketin faaliyetleri, vatandaşların düzenli birikimlerini belirli planlar çerçevesinde değerlendirerek ihtiyaç duydukları varlığa ulaşmalarını sağlayan tasarruf finansman modelinin yaygınlaşmasına katkı sundu.

Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimini tasarruf finansman modeliyle birleştiren şirket, sektörde alternatif finansman kanallarının çeşitlenmesine yönelik adımlar attı.

Emlak Katılım'ın devralacağı Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emlak Katılım'ın devralacağı Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

KATILIMEVİM'DE 151.1 MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME HACMİ BULUNUYOR

Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla olan şirketin, geçen yılın aynı döneminde sözleşme hacmi 61.8 milyar TL düzeyindeydi. Şirketin net karı bu yıl yaklaşık 8 kat artış gösterdi.

2016 yılında faaliyetlerine başlayan Birevim ise 10 yılda 300 binden fazla aileyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştırdı.

Binlerce yatırımcının merakla beklediği haber: Emlak Katılımdan Katılımevim ve Birevim için KAP açıklamasıBinlerce yatırımcının merakla beklediği haber: Emlak Katılımdan Katılımevim ve Birevim için KAP açıklaması
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