Emlak Katılım'dan Katılım ve Birevim'in devir işlemleri için başvuru: Binlerce yatırımcıya kamu güvencesi
Ev ve araba almak için tasarruf finansmalarına yatırım yapan binlerce kişinin beklediği haber geldi. Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in devir işlemleri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldığını bildirdi. Sürecin kısa süre içerisinde nihayete ermesi bekleniyor. Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla olan şirketin, geçen yılın aynı döneminde sözleşme hacmi 61.8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
Borsadaki fon vurgunu soruşturması dalga dalga büyürken Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı devralıyor.
Binlerce yatırımcının merakla beklediği haber Emlak Katılım'dan geldi.
REKABET KURUMUNA BAŞVURU YAPILDI
Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumuna başvuru yaptı.
Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde KAP açıklaması gelmiş, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası için sürecin kısa sürede tamamlanacağı bildirilmişti.
İLK KAMU İŞTİRAKİ
Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., geçen yıl temmuz ayında faaliyete başladı.
Tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen şirket, ilk yılında konut, araç ve iş yeri edinmek isteyen on binlerce ailenin finansman sürecine destek oldu. Şirketin faaliyetleri, vatandaşların düzenli birikimlerini belirli planlar çerçevesinde değerlendirerek ihtiyaç duydukları varlığa ulaşmalarını sağlayan tasarruf finansman modelinin yaygınlaşmasına katkı sundu.
Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimini tasarruf finansman modeliyle birleştiren şirket, sektörde alternatif finansman kanallarının çeşitlenmesine yönelik adımlar attı.
KATILIMEVİM'DE 151.1 MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME HACMİ BULUNUYOR
Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla olan şirketin, geçen yılın aynı döneminde sözleşme hacmi 61.8 milyar TL düzeyindeydi. Şirketin net karı bu yıl yaklaşık 8 kat artış gösterdi.
2016 yılında faaliyetlerine başlayan Birevim ise 10 yılda 300 binden fazla aileyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştırdı.