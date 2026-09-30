Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in devir işlemleri için Rekabet Kurumuna başvuru yaptı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



REKABET KURUMUNA BAŞVURU YAPILDI



Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumuna başvuru yaptı.



Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde KAP açıklaması gelmiş, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası için sürecin kısa sürede tamamlanacağı bildirilmişti.