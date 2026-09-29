ABD'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savunan Parnell, "Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçlerinin, Irak'ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, çekilme sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Özellikle ellerinde tasmayla Iraklı mahkumları sürüklerken sırıtarak poz veren er Lynndie England ve bu vahşeti organize eden sevgilisi onbaşı Charles Graner, skandalın simge isimleri haline geldi.

ABD askerlerinin yaşattığı Ebu Gureyb Hapishanesi'ndeki skandalın kurbanlarından birisi Iraklı Talib Muahmmed Mecli de, ABD işgalinin izlerini vücudunda taşmaya devam ediyor. (Foto: AA)

İşgalle birlikte, Ebu Gureyb ve güneydeki Camp Bucca hapishaneleri, 7 ila 10 bin arasında Iraklının yargısız infazlara, hukuki dayanaktan yoksun gözaltılara ve sistematik işkence ve tecavüze maruz kaldığı merkezlere dönüştü.

TECAVÜZ VE İŞKENCE Irak'ın işgaliyle beraber ABD askerlerinin Ebu Gureyb'te gerçekleştirdiği işkence ve tecavüzlere ilişkin 2004 yılında yayımlanan görüntüler hafızalarda tazeliğini koruyor.

GERİDE İNSANLIK TRAJEDİSİ KALDI ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.

Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik ilişkilerinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda ikili işbirliği çerçevesinde sürdürülmesi öngörülüyor.

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

ABD'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Parnell, "ABD, sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan, güçlü ve egemen bir Irak'ı desteklemektedir." mesajını verdi.

"EĞİTİM VE İSTİHBARA DESTEĞİ SÜRECEK" Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak'ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.

Fotoğraflarda ve belgelerde suçları açıkça kanıtlanan England 3 yıl, işkencelerin baş aktörü olarak görülen Graner ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Graner iyi hal ve benzeri indirimlerle sadece 6,5 yıl yattıktan sonra tahliye edildi. Diğer birkaç astsubay ve er ise kısa süreli hapis veya rütbe indirme cezalarıyla kurtuldu.

General Antonio Taguba tarafından hazırlanan resmi rapor, bu vahşetin münferit askerlerin suçu olmadığını, aksine sistematik bir sorgulama politikasının ürünü olduğunu açıkça ortaya koydu.

Bu işkence sistemini onaylayan, emir veren ve sistematik hale getiren üst düzey komutanlar ve Pentagon yetkilileri ise yargılanmaktan tamamen muaf tutuldu.

Cezaevinden sorumlu Tuğgeneral Janis Karpinski sadece rütbe düşürülerek albay yapılırken, politikanın mimarları olan üst düzey siyasi ve askeri bürokratlar hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmadı.

. 2003 yılında ABD saldırısında iki bacağını kaybeden Yunus Hudayir Cemil (Foto: AA)

İngiltere merkezli bağımsız araştırma şirketi Opinion Research Business tarafından 2008 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre Mart 2003 ile Ağustos 2007 arasındaki dönemde Irak'taki çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ EDİP AİLESİNİ ÖLDÜRDÜLER

Irak'ı işgal eden ABD askerleri, 2006 yılında, Bağdat'ın güneyindeki Mahmudiye ilçesinde bir eve girerek, 14 yaşındaki Abir Kasım Cenabi isimli kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra aile fertlerini öldürdü.

Aynı yıl içerisinde Amerikan askerleri Salahaddin vilayetine bağlı Beled bölgesinde de bir evi basarak, 4 kadın ve 5 çocuğu kurşuna dizerek öldürdü.

Bağdat'taki "Nisur Meydanı katliamı" olarak bilinen ABD kökenli silahlı özel güvenlik şirketi "Blackwater" mensuplarının saldırısında da 14 kişi hayatını kaybetti, en az 18 kişi yaralandı.

ABD askerleri, 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde en küçüğü 3 yaşındaki bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşındaki bir erkek olmak üzere toplam 24 sivili öldürüp, cesetleri numaralandırmış ve daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çekmişti.

Katliamdan yaklaşık 4 yıl sonra yayımlanan fotoğraf karelerinden birinde 5 yaşındaki Zeynep Yunus Salim adlı bir kız çocuğu başından vurulmuş halde ve sırtında ABD askerleri tarafından "11" yazılmış şekilde görünüyordu.

Katliamla ilgili soruşturma kayıtlarına göre, olayın faillerinden biri olan Onbaşı Stephen Tatum, müfettişlere, ateş etmeye başlamadan önce odadaki insanların kadın ve çocuk olduğunu fark ettiğini, "çocuk olduğunu bildiği halde onlara ateş etmeye devam ettiğini" anlatmıştı.

Hadisa'da katliam yapan Amerikan Deniz Piyadelerine bağlı 4 asker hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Olayla ilgili davada askerlerden Frank Wuterich görevi ihmal suçunu kabul etmiş ancak hapis cezası almamıştı.

IRAK'IN MADDİ VE KÜLTÜREL SERVETİ YAĞMALANDI

Irak'ı işgal eden ABD askerleri, 2003'te 700 veya 800 milyon dolar değerinde nakit para ve ülkenin farklı bölgelerinde binlerce altın külçesi ele geçirdi. ABD'nin el koyduğu maddi servet ile ilgili ciddi bir denetim de yapılmadı.

Bağdat'ın düşmesinin ardından bakanlıklar, hastaneler, bankalar ve diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra ülkenin kültürel mirası da yağmalandı.

UNESCO'nun tahminlerine göre yağma sürecinde sadece Irak Ulusal Müzesi'nden 15 bin eser çalınırken bu eserlerin yaklaşık 5 bininin değerli silindir mührü olduğu bildirildi.

Ülkedeki diğer müzelerden, kütüphanelerden (Milli Kütüphane ve arşivlerden), tescilli arkeolojik sit alanlarından ve açık hava müzelerinden kaçırılanlarla birlikte yağmalanan toplam eser sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.

Irak Ulusal Kütüphanesi ve arşivleri de savaş sonrasında çıkan yangın ve yağmalardan zarar gördü. Çok sayıda tarihi belge, el yazması ve devlet kaydı yok oldu.