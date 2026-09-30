Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

SABUNCUOĞLU NEGATİF

Aynı soruşturma çerçevesinde adli tıp kurumuna sevk edilen isimlerden Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları da belli oldu.

Sabuncuoğlu'ndan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde herhangi uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı, test sonucunun negatif olarak raporlandığı öğrenildi.