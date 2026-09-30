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Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat ile spor dünyasından tanınmış isimlere yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adli tıp raporları dosyaya girmeye başladı. Soruşturma kapsamında kan, idrar ile saç örnekleri alınan spor yorumcusu Hasan Şaş’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Şaş’ın kan ile idrar örneklerinde kokain, saç köklerinde ise kokain ile kodein maddesine rastlandığı kaydedildi. Aynı dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla test veren spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.

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Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Spor dünyasının tanınmış isimleri, yargının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adli tıp raporlarıyla gündeme geliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma dosyasına giren adli tıp raporlarına göre, şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin inceleme süreci tamamlandı.

Dosya kapsamında örnek veren spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İstanbul'da düzenlenen ʺuyuşturucuʺ ile ʺfuhuşa aracılıkʺ operasyonlarında gözaltına alınan Hasan Şaş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. (Fotoğraf: İHA)İstanbul'da düzenlenen ʺuyuşturucuʺ ile ʺfuhuşa aracılıkʺ operasyonlarında gözaltına alınan Hasan Şaş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. (Fotoğraf: İHA)

Adli makamlara sunulan laboratuvar sonuçlarında, Hasan Şaş'tan alınan kan ile idrar örneklerinde kokain maddesine rastlandığı kaydedildi.

Detaylı inceleme amacıyla alınan saç örneğinde ise kokain ile kodein maddelerinin tespit edildiği bildirildi.

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SABUNCUOĞLU NEGATİF

Aynı soruşturma çerçevesinde adli tıp kurumuna sevk edilen isimlerden Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları da belli oldu.

Sabuncuoğlu'ndan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde herhangi uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı, test sonucunun negatif olarak raporlandığı öğrenildi.

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