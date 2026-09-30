Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat ile spor dünyasından tanınmış isimlere yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adli tıp raporları dosyaya girmeye başladı. Soruşturma kapsamında kan, idrar ile saç örnekleri alınan spor yorumcusu Hasan Şaş’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Şaş’ın kan ile idrar örneklerinde kokain, saç köklerinde ise kokain ile kodein maddesine rastlandığı kaydedildi. Aynı dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla test veren spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.
Spor dünyasının tanınmış isimleri, yargının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adli tıp raporlarıyla gündeme geliyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma dosyasına giren adli tıp raporlarına göre, şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin inceleme süreci tamamlandı.
Dosya kapsamında örnek veren spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.
SABUNCUOĞLU NEGATİF
Aynı soruşturma çerçevesinde adli tıp kurumuna sevk edilen isimlerden Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları da belli oldu.
Sabuncuoğlu'ndan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde herhangi uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı, test sonucunun negatif olarak raporlandığı öğrenildi.