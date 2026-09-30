Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bir okulun, öğrencilerin Bosna Hersek Futbol Milli Takımı formasıyla derslere gelmesini yasakladığı ve buna uymayanların davranış notlarının düşürülmesi dahil yaptırımlarla karşılaşabileceği öne sürüldü.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) bulunan okulun müdürü Sanja Mocevic'in, öğrencilere bundan böyle milli takım formasıyla okula gelmemeleri yönünde uyarıda bulunduğu, yasağa uymayanların davranış notlarının düşürülmesi dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildirdiği öne sürüldü.

Soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da toprağa veriliyor. (Foto: AA)

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic ise yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olması halinde bunun "son derece endişe verici ve kabul edilemez bir uygulama" olduğunu belirtti.



KABUL EDİLEMEZ

Tahirovic, "Eğer Srebrenitsa Ortaöğretim Merkezindeki bir öğrenciye, Bosna Hersek Futbol Milli Takımı formasıyla okula geldiği için itiraz edildiği ve ardından öğrencilere bu formayı giymeleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunulduğu doğruysa bu, derin endişe uyandıran ve kabul edilemez bir uygulamadır." ifadesini kullandı.