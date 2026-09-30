Fon soruşturmasını diline dolayan Bülent Tezcan’dan siyasi ahlak dersi! Kaçak kızı ve damadını unuttu
Kuşadası Belediyesindeki rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, 54 gündür İngiltere’de firari hayatı sürüyor. Londra’da 500 bin sterlinlik lüks konut aldıkları ortaya çıkan firari çiftin, Türkiye’ye dönmek yerine e-imza ile vekalet ücreti talep etmesi pes dedirtiyor. Kendi ailesindeki rüşvet iddialarına ve firar gerçeğini unutturmaya çalışan Bülent Tezcan’ın, fon soruşturması üzerinden siyasi ahlak dersi vermeye kalkışması ise yüzsüzlüğün son örneği olarak kayıtlara geçti.
Fon soruşturması üzerinden siyasi ahlak dersi vermeye kalkan Yeni Parti'ye katılan Aydın Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan'ın rüşvet suçlamasıyla yargılanan kızı ve damadı 54 gündür firarda.
Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar yaklaşık 2 aylık süreye rağmen Türkiye'ye dönmedi.
HUKUK BAHANE VURGUN ŞAHANE
Savcılığın dosyasında, hukukçu çiftin Londra'da alınan 500 bin sterlinlik lüks konut sözleşmesi ve elden alınan milyonluk rüşvetlerin yer alıyor.
Kuşadası Belediyesi'nin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip eden Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar aynı zamanda tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatlığını yürütüyordu.
İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçan Tezcan'ın kızı ve damadı, 7 Ağustos'tan bu yana firarda.
'KAÇTIK AMA PARAMIZI YATIRIN!'
Bu da yetmezmiş gibi, firari Ezgi Tezcan Yaşar ile kocası Umut Yaşar, Türkiye'ye dönüp ifade vermek yerine, mahkemeye "e-imza" ile dilekçe göndererek Kuşadası Belediyesi'nin iştirak şirketinden vekalet ücreti alacaklarını talep etti.
İngiltere'deki günlük yaşamlarına devam ettikleri görülen bu kişilerin Türkiye'ye ne zaman döneceği belirsizliğini korurken Yeni Partili Bülent Tezcan'ın günlerdir konuya temas etmiyor.
TEZCAN'DAN FİRARA KILIF
Ağustos ayında fondaş Halk TV yayınında konuya ilişkin soru üzerine kıvranan Tezcan, şüpheli çiftin yurt dışında bulunduğunu itiraf ederken haklarındaki suçlamalara cevap verememişti.
Tezcan, "Gencecik İBB bürokratlarının, pırlanta gibi yetenekli hanımefendilerin çocuklarından ayrı bırakılıp 1.5 yıldır eziyet altında, işkence altında yaşadığı bir ülkede böyle bir meseleyi kendi çocuklarım üzerinden tartışmayı çok doğru bulmam. Yani burada ayırarak onlara özel bir açıklamayı doğru bulmam." demişti.
Programın sunucusu Serap Belovacıklı'nın aynı soruyu tekrar yöneltmesi üzerine çocuklarının yurt dışında saklandığını doğrulamak zorunda kalan Tezcan, şunları söylemişti:
"Yani tabii tabii ki tabii ki dönecekler. Onlar daha önceden çocuklarının her sene gittikleri bir yurt dışı programı vardı, oraya gidiyorlar. Kendi planlamalarını yaptıklarında döneceklerdir muhakkak."
YÜZSÜZLÜĞÜN BÖYLESİ
Rüşvetten yargılanan kızı ve damadının haftalardır Londra'da firarda bulunduğu gerçeğine rağmen Bülent Tezcan, fon soruşturması üzerinden siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor.
Tezcan, 26 Eylül'de yaptığı yüzsüz paylaşımda, "AK Partili eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya kocasıyla birlikte beş ay içinde borsada %1.350 kazanmışlar. 162 milyon TL yatırmışlar, beş ay sonra 2 milyar 170 milyon TL alıp sistemden çıkmışlar. Hem de fon patlamadan hemen önce! Ferasete, zekaya, öngörüye bakar mısınız? Erdoğan 'sonuna kadar gidin' demişmiş!.. Daha şimdiden sosyal medyaya yasak getirdiniz. Gidin de görelim hadi" ifadelerini kullandı.
KENDİSİ DE ŞAİBELİ
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasının tutuklu sanıklarından müteahhit Ferdi Zenginoğlu, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itiraflarda bulunmuştu.
Takvim'in ulaştığı 6 sayfalık ifade tutanağında, Zenginoğlu, Yeni Partili Milletvekili Bülent Tezcan'ın kendisini 2 defa cezaevinde ziyaret ederek "susması" yönünde baskı yaptığını öne sürmüştü.
Bülent Tezcan'ın kendisini cezaevinde iki kez ziyaret ettiğini belirten Zenginoğlu, Tezcan'ın kendisine "Dik dur, sessiz kal, herhangi bir şey anlatma. Dışarı çıktıktan sonra daha güzel işler yapacağız" diyerek açıkça sus payı vaat ettiğini ve üstü kapalı tehditte bulunduğunu iddia etmişti.
BANA SÖYLEDİĞİNİ ÇOCUKLARINA DA SÖYLE
İmamoğlu davasının tutuksuz, Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasının tutuklu sanığı Baki Aydöner, Bülent Tezcan'ı firari kızı ve damadı üzerinden hedef almıştı.
Bülent Tezcan'ın kendi ailesi söz konusu olduğunda hukuku nasıl hiçe saydığını anlatan Aydöner, Tezcan'ın kendisine cezaevine sabırlı olması yönündeki telkini firari kızı ve damadı için de vermesi gerektiğini söylemişti.
Tezcan'ın yurt dışına kaçan yakınları için yaptığı savunmaların somut dayanağı olmadığını vurgulayan Aydöner, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaret sırasında Tezcan'ın kendisine "Bu dönemler böyle, önemli kişiler bedel öder, sabırlı olun, tarih sizi altın harflerle yazacak. Bu operasyonlar siyasi, kendini üzme." dediğini aktarmıştı.
Kendi bakış açısının böyle olmadığını, kimseden haksız kazanç elde etmediğini anlatan Aydöner, "Şahsıma görüşte ifade ettiğiniz iç açıcı, cesaret verici, umutlandırıcı, sabır artırıcı, kulağa hoş gelen cümlelerin tümünü hakkında gözaltı kararı verilen çocuklarınıza hızlıca iletmeniz ve gereğini yapmaları için size buradan sesleniyorum." sözlerini sarf etmişti.