Takvim'in ulaştığı 6 sayfalık ifade tutanağında, Zenginoğlu, Yeni Partili Milletvekili Bülent Tezcan'ın kendisini 2 defa cezaevinde ziyaret ederek "susması" yönünde baskı yaptığını öne sürmüştü.

Bülent Tezcan'ın kendisini cezaevinde iki kez ziyaret ettiğini belirten Zenginoğlu, Tezcan'ın kendisine "Dik dur, sessiz kal, herhangi bir şey anlatma. Dışarı çıktıktan sonra daha güzel işler yapacağız" diyerek açıkça sus payı vaat ettiğini ve üstü kapalı tehditte bulunduğunu iddia etmişti.

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BANA SÖYLEDİĞİNİ ÇOCUKLARINA DA SÖYLE

İmamoğlu davasının tutuksuz, Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasının tutuklu sanığı Baki Aydöner, Bülent Tezcan'ı firari kızı ve damadı üzerinden hedef almıştı.

Bülent Tezcan'ın kendi ailesi söz konusu olduğunda hukuku nasıl hiçe saydığını anlatan Aydöner, Tezcan'ın kendisine cezaevine sabırlı olması yönündeki telkini firari kızı ve damadı için de vermesi gerektiğini söylemişti.

Tezcan'ın yurt dışına kaçan yakınları için yaptığı savunmaların somut dayanağı olmadığını vurgulayan Aydöner, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaret sırasında Tezcan'ın kendisine "Bu dönemler böyle, önemli kişiler bedel öder, sabırlı olun, tarih sizi altın harflerle yazacak. Bu operasyonlar siyasi, kendini üzme." dediğini aktarmıştı.

Kendi bakış açısının böyle olmadığını, kimseden haksız kazanç elde etmediğini anlatan Aydöner, "Şahsıma görüşte ifade ettiğiniz iç açıcı, cesaret verici, umutlandırıcı, sabır artırıcı, kulağa hoş gelen cümlelerin tümünü hakkında gözaltı kararı verilen çocuklarınıza hızlıca iletmeniz ve gereğini yapmaları için size buradan sesleniyorum." sözlerini sarf etmişti.