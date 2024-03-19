2012 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle babası Erol Özyener'i kaybeden ünlü sanatçı Hande Yener'in, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi. Şarkıları ve sahne performanslarıyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Yener, aldığı acı haberle yıkıldı. Yener, acı haberi şu sözlerle paylaştı: "Dünyamı kaybettim bu sabah... Anneciğimi toprağa verdim... Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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