Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi. "İntikamımız sert olacak" dedi. Ukrayna ordusu, 400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod'a saldırılarını son günlerde iyiden iyiye artırdı.

Şehirde eğitim kurumları ve alışveriş merkezleri kapatılırken, dün gerçekleşen saldırılarda 2 kişi öldü, çok sayıda ev hasar aldı. Seçimler devam ederken gerçekleşen saldırılara tepki gösteren Rusya lideri Putin, "Bu saldırıların mutlaka intikamını alacağız..." ifadesini kullandı.



ZAFER PUTİN'İN

Rusya'da sandık çıkış anketine göre başkanlık seçimini oyların yüzde 87.8'ini alan Putin kazandı.