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TİP'in Hatay kararına Gökhan Zan'dan açıklama: Adaylığım devam ediyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
TİP’in Hatay kararına Gökhan Zan’dan açıklama: Adaylığım devam ediyor

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CHP lider Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" dedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada Zan'ın parti yönetimince tasvip edilmeyen ilişkilere girdiği belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen Gökhan Zan da, adaylığının devam ettiğini söyledi. Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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