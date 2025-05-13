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2025 yılı yaş çay fiyatı belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre, 2024 yılında 19 lira olan yaş çay fiyatı 2025 yılında 25,44 lira olarak belirlendi.

Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 15:14 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 15:25
2025 yılı yaş çay fiyatı belli oldu!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurdu.

2025 yılı yaş çay fiyatı (Sosyal medya)2025 yılı yaş çay fiyatı (Sosyal medya)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2024'te 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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