Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir bekliyor! Kasa alev alacak

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Galatasaray, lig aşamasına doğrudan katılım sağladığı için yaklaşık 19 milyon euroyu (18.62 milyon €) kasasına koyacak. Bu rakam, performansa bağlı ek ödüllerle katlanabilir. Sarı-kırmızılılar her galibiyetle 2.1 milyon euro, her beraberlikle 700 bin euro daha kazanabilecek.

Victor Osimhen (AA) UEFA'nın yeni formatına göre Şampiyonlar Ligi artık klasik grup sisteminden çıkıp lig formatına dönüştü. 36 takımın yer alacağı lig aşamasında Galatasaray, daha fazla maç oynayacak ve daha fazla gelir fırsatı elde edecek. Bu da hem sportif hem ekonomik olarak daha büyük bir rekabeti beraberinde getiriyor.