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Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir bekliyor! Kasa alev alacak

Trendyol Süper Lig’de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, tarihindeki 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı armasına ekledi. Bu başarıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda lig aşamasına doğrudan katılım hakkı kazandı. Yeni formatla birlikte UEFA gelir dağılımını da güncelledi. Galatasaray, sadece katılım göstererek bile kasasına milyonlarca euro koyacak.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 23:50
Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir bekliyor! Kasa alev alacak

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Galatasaray, lig aşamasına doğrudan katılım sağladığı için yaklaşık 19 milyon euroyu (18.62 milyon €) kasasına koyacak. Bu rakam, performansa bağlı ek ödüllerle katlanabilir. Sarı-kırmızılılar her galibiyetle 2.1 milyon euro, her beraberlikle 700 bin euro daha kazanabilecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

UEFA'nın yeni formatına göre Şampiyonlar Ligi artık klasik grup sisteminden çıkıp lig formatına dönüştü. 36 takımın yer alacağı lig aşamasında Galatasaray, daha fazla maç oynayacak ve daha fazla gelir fırsatı elde edecek. Bu da hem sportif hem ekonomik olarak daha büyük bir rekabeti beraberinde getiriyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk maçındaki gol sevinci (AA)Galatasaray'ın şampiyonluk maçındaki gol sevinci (AA)

Galatasaray'ın hedefi yalnızca katılım değil. Sarı-kırmızılılar, başarılı sonuçlarla grupta ilk 8'e girerek doğrudan Son 16 Turu'na yükselmek istiyor. Bu başarı, 11 milyon euro daha kazandıracak. Turnuvada ilerledikçe her tur yeni bir milyon euroluk ödül anlamına geliyor.

Barış Alper Yılmaz (İHA)Barış Alper Yılmaz (İHA)

Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gelir potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak isteyen Galatasaray, teknik kadrosu, kadro planlaması ve UEFA'dan gelen bu büyük ödülle ekonomik anlamda da fark yaratmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Geliri (2025/26 Sezonu)

Gelir Kalemi Tutar (Euro)
Katılım Bedeli 18.62 milyon €
Galibiyet Başına 2.1 milyon €
Beraberlik Başına 700 bin €
Play-off Turu Katılımı 1 milyon €
Son 16 Turu 11 milyon €
Çeyrek Final 12.5 milyon €
Yarı Final 15 milyon €
Final 18.5 milyon €
Şampiyonluk Ödülü 6.5 milyon €

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